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«Шахтёр» и «Энергия» продолжают борьбу за золото чемпионата Беларуси по волейболу

10 мая 2024 20:29
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«Шахтер» и «Энергия» продолжают борьбу за золото чемпионата страны по волейболу. Сегодня, 10 мая, гомельские волейболисты преподнесли сенсацию, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Во втором матче финальной серии на выезде команда Романа Аплевича одержала победу над лидером клубного волейбола Беларуси. «Шахтер» смог выиграть только первую партию – 25:16. В последующих трех сетах сильней была «Энергия» – 26:24, 26:24 и 25:21. Счет в серии стал равным – 1:1.

# Волейбол

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