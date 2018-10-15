Саснович с победы стартовала в розыгрыше Кубка Кремля в Москве, переиграв румынку Бузарнеску

Новости Беларуси. Александра Саснович с победы стартовала в розыгрыше Кубка Кремля в Москве. Белорусская теннисистка в 1/16 финала встречалась с румынкой Михаэлой Бузарнеску и оказалась сильнее – 6:3, 6:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Следующей соперницей нашей спортсменки станет десятая ракетка мира – голландка Кики Бёртенс. Матч состоится 17 октября.

Также успех праздновала Вера Лапко. На открытом чемпионате Люксембурга по теннису она переиграла Карин Виттхёфт – 6:4, 5:7, 6:4. В следующем круге она сыграет с представительницей Франции Полин Пормантье.