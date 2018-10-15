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Лига Наций. Беларусь принимает Молдову

15 октября 2018 10:11
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Новости Беларуси. Cборная Беларуси продолжает свое выступление в Лиге Наций,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лига Наций. Беларусь принимает Молдову-1

Наша дружина примет команду Молдовы. Эти команды 11 сентября в Кишиневе разошлись безголевым миром. После домашней победы над «Люксембургом» Беларусь лидирует в группе «2». Подопечные Игоря Криушенко имеют в активе 7 очков. На один бал отстает «Люксембург» На счету Молдовы только 4 балла. Замыкают группу футболисты «Сан-Марино».

Лига Наций. Беларусь принимает Молдову-4

Главком белорусов отметил, что его подопечные настраиваются только на победу, что позволит закрепиться на первой позиции в турнирной таблице группы 2.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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