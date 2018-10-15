Лига Наций. Беларусь принимает Молдову

Наша дружина примет команду Молдовы. Эти команды 11 сентября в Кишиневе разошлись безголевым миром. После домашней победы над «Люксембургом» Беларусь лидирует в группе «2». Подопечные Игоря Криушенко имеют в активе 7 очков. На один бал отстает «Люксембург» На счету Молдовы только 4 балла. Замыкают группу футболисты «Сан-Марино».