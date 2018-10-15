КХЛ. Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли «Северстали»

Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили в овертайме череповецкой «Северстали» со счетом 1:2 в матчах регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах» К сожалению, не смогли помочь своей команде Александр Павлович и Артем Артемов. Что же до матча, то подопечные Горди Дуайера постарались показать атакующий хоккей и это принесло плоды.

Уже на третьей минуте первого периода счет в поединке открыл Сергей Костицын. Гости перехватили инициативу в середине второго периода. Силовая борьба и частые броски по воротам Юнаса Энрота принесли успех «Северстали». Счет 1:1 продержался до конца основного времени встречи. В овертайме один на один с голкипером гостей вышел Куинтон Хауден и сумел поразить ворота, но этот гол не засчитали.