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КХЛ. Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли «Северстали»

15 октября 2018 10:18
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Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили в овертайме череповецкой «Северстали» со счетом 1:2 в матчах регулярного чемпионата КХЛ,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

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К сожалению, не смогли помочь своей команде Александр Павлович и Артем Артемов. Что же до матча, то подопечные Горди Дуайера постарались показать атакующий хоккей и это принесло плоды.

КХЛ. Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли «Северстали»-1

Уже на третьей минуте первого периода счет в поединке открыл Сергей Костицын. Гости перехватили инициативу в середине второго периода. Силовая борьба и частые броски по воротам Юнаса Энрота принесли успех «Северстали». Счет 1:1 продержался до конца основного времени встречи. В овертайме один на один с голкипером гостей вышел Куинтон Хауден и сумел поразить ворота, но этот гол не засчитали.

КХЛ. Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли «Северстали»-4

А вот гол Руслана Карлина установил окончательный счет – 2:1 в пользу «Северстали». Домашнюю серию «зубры» завершат 16 октября встречей с одноклубниками из Москвы.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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