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Соболенко снялась с турнира «Кубок Кремля»

15 октября 2018 10:22
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла решение сняться с теннисного турнира «Кубок Кремля», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко снялась с турнира «Кубок Кремля»-1

Матчи основной сетки начнутся уже 15 октября. Призовой фонд турнира составляет более 900 тысяч долларов. Соболенко на турнире в Тяньцзине добралась до четвертьфинала.

Соболенко снялась с турнира «Кубок Кремля»-4

Также белоруска в 2018 году побеждала на турнирах в Ухане и Нью-Хэйвене.

# Теннис # Фотофакт

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