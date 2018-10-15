Соболенко снялась с турнира «Кубок Кремля»

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла решение сняться с теннисного турнира «Кубок Кремля», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матчи основной сетки начнутся уже 15 октября. Призовой фонд турнира составляет более 900 тысяч долларов. Соболенко на турнире в Тяньцзине добралась до четвертьфинала.