Соболенко снялась с турнира «Кубок Кремля»

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла решение сняться с теннисного турнира «Кубок Кремля», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла решение сняться с теннисного турнира «Кубок Кремля», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Матчи основной сетки начнутся уже 15 октября. Призовой фонд турнира составляет более 900 тысяч долларов. Соболенко на турнире в Тяньцзине добралась до четвертьфинала.
Также белоруска в 2018 году побеждала на турнирах в Ухане и Нью-Хэйвене.