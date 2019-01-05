Хоккей. «Грифоны» сыграют с «Соколом» в финале «Золотой шайбы»

Таким образом, в финале 7 января за победу на турнире будут сражаться минские «Грифоны» и «Сокол» из Горок. Бронзовые награды между собой разыграют юные хоккеисты «Принеманских ястребов» и «Атланта». За 5-е место будут сражаться «Партизан» и «Шахтер», а за 7-е встретятся «Металлург» и «Северная столица».