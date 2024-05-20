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Саснович победила на старте квалификации открытого чемпионата Франции по теннису

20 мая 2024 19:39
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Белорусские теннисистки с переменным успехом стартовали в квалификации открытого чемпионата Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович победила на старте квалификации открытого чемпионата Франции по теннису-1

Александра Саснович в первом отборочном раунде встречалась с хозяйкой кортов Дженни Лим. Впервые за долгое время наша спортсменка начала путь на «Ролан Гаррос» с квалификации. Александра не испытала особых проблем в первом круге, одержав победу со счетом 6:4, 6:2. Следующей соперницей Саснович станет Зейнеп Сонмез из Турции. Для того чтобы выйти в основную сетку турнира, необходимо взять верх еще в двух матчах. В соперницы Ирине Шиманович досталась Линда Фрухвиртова из Чехии. Наша теннисистка в стартовом круге отбора капитулировала со счетом 4:6, 2:6.

Во вторник, 21 мая, проведет первый матч еще одна белоруска – Алена Фалей. А Арина Соболенко и Виктория Азаренко начнут борьбу с основной сетки соревнований.

# Теннис # Александра Саснович # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Алена Фалей

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