Кушнир Антон - справка

Вид спорта – фристайл (лыжная акробатика). Обладатель Большого хрустального глобуса в сезоне-2009-2010. Ранее это достижение белорусам не покорялось.

(Для справки: во фристайл входят несколько дисциплин: лыжная акробатика, могул, ски-кросс, ски-хафпайп, ски-слоупстайл. Если спортсмен за сезон набирает самую большую сумму баллов в своей дисциплине, его награждают малым Хрустальным глобусом. Если эта сумма баллов оказывается абсолютной, т.е. самой большой из всех дисциплин, то, выиграв общий зачет, он получает большой Хрустальный глобус).

Родился 13.10.1984 г. в Ровенской области (Украинская ССР). С 2002-го года живет и тренируется в Беларуси.

Спортивная карьера

Участие в зимних Олимпийских играх:

2006 год. Олимпиада в Турине (Италия) – 8-е место.

2010 год. Одимпиада в Ванкувере (Канада) – 15-е место. (Шок! Будучи лидером сезона, из квалификации не попал в финал, в число 12-ти лучших).

Участие в чемпионатах мира, этапах Кубка мира:

2011 год. Чемпионат мира. Дир-Вэлли (США) – 3-е место (бронза).

Является неоднократным победителем и призером этапов Кубка мира. Согласно информации, опубликованной на сайте ФИС (Международной федерации лыжного спорта), 9 раз становился победителем этапов Кубка мира, еще 10 раз занимал 2-е и 3-и места.

Нынешний сезон:

15.12.2003. Этап Кубка мира. Бейда-Лейк (Китай) – 2-е место (серебро).

10.01.2014. Этап Кубка мира. Дир-Вэлли (США) – 1-е место (золото).

Другая информация:

Жена Наталья в 2008 году участвовала в Международном конкурсе красоты “Мисс каникулы-2008”, где получила титул “Мисс International”. Воспитывает сына Платона.