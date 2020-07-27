Райан Спунер подписал новый контракт с минским «Динамо»

Новости Беларуси. Очередная кадровая новость из стана минского «Динамо». Белорусский представитель в КХЛ на год продлил контракт с Райаном Спунером, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Очередная кадровая новость из стана минского «Динамо». Белорусский представитель в КХЛ на год продлил контракт с Райаном Спунером, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В минувшем сезоне канадский форвард стал самым результативным игроком команды. В 43 матчах он набрал 37 очков. Также в пассиве канадца минус 31 балл коэффициента полезности.