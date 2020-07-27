Прямой эфир

Райан Спунер подписал новый контракт с минским «Динамо»

27 июля 2020 18:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередная кадровая новость из стана минского «Динамо». Белорусский представитель в КХЛ на год продлил контракт с Райаном Спунером, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Райан Спунер подписал новый контракт с минским «Динамо» -1

Райан Спунер подписал новый контракт с минским «Динамо» -3

В минувшем сезоне канадский форвард стал самым результативным игроком команды. В 43 матчах он набрал 37 очков. Также в пассиве канадца минус 31 балл коэффициента полезности.

# Хоккей Беларуси # Райан Спунер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Костицын тренируется с минской «Юностью»
27 июля 2020 18:49

Сергей Костицын тренируется с минской «Юностью»

«Турнир в целом приятный». В Минске прошёл второй этап турнира по баскетболу 3х3 Palova
27 июля 2020 14:53

«Турнир в целом приятный». В Минске прошёл второй этап турнира по баскетболу 3х3 Palova

Юрий Пунтус: «Энергетик» доказал, что они и в меньшинстве умеют обыгрывать
27 июля 2020 09:37

Юрий Пунтус: «Энергетик» доказал, что они и в меньшинстве умеют обыгрывать