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Ассоциируется со словом «Победа». Чем живёт один из самых больших спортивных объектов Беларуси?

28 февраля 2019 18:51
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Новости Беларуси. «Борисов-Арена» скоро отметит свое пятилетие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ассоциируется со словом «Победа». Чем живёт один из самых больших спортивных объектов Беларуси?-1

Один из немногих белорусских стадионов отвечает всем требованиям УЕФА и может принимать матчи международного уровня. Необычное архитектурное решение и самые современные технологии, и материалы. Комплекс уже стал главной фишкой и настоящим украшением города.

Ассоциируется со словом «Победа». Чем живёт один из самых больших спортивных объектов Беларуси?-4

Чем сейчас живет один из самых уникальных спортивных комплексов – подробнее в видеоматериале.

# Строительство # Фотофакт

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