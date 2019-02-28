Ассоциируется со словом «Победа». Чем живёт один из самых больших спортивных объектов Беларуси?

Новости Беларуси. «Борисов-Арена» скоро отметит свое пятилетие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. «Борисов-Арена» скоро отметит свое пятилетие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Один из немногих белорусских стадионов отвечает всем требованиям УЕФА и может принимать матчи международного уровня. Необычное архитектурное решение и самые современные технологии, и материалы. Комплекс уже стал главной фишкой и настоящим украшением города.
Чем сейчас живет один из самых уникальных спортивных комплексов – подробнее в видеоматериале.