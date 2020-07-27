Юрий Моисевич: Я больше бы хотел не рекордов, а очень острого соперничества

Затем чемпионат Беларуси продолжат забеги на 10 тысяч метров: этот вид программы пройдет на базе РЦОП по лёгкой атлетике. А с 31 июля легкоатлетов можно будет увидеть на дорожках и в секторах Национального олимпийского стадиона «Динамо».

В программе первого дня значатся состязания у толкателей ядра. Причем борьба развернется не на стадионе, а в специально установленном секторе около столичного Дворца спорта.

Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по лёгкой атлетике:

Я больше бы хотел, может быть, не столько рекордов, сколько очень острого соперничества в видах. Потому что что двигает результаты? Результаты двигает внутреннее соперничество, когда в стране есть спортсмены в отдельных видах и их несколько с топовыми результатами. Как показывает практика, это всегда дает результат мирового уровня.

Последний Кубок, который был в Бресте, дает очень много оптимистических ожиданий даже в тех видах, где мы давно не радовали себя и зрителей результатами. Я хочу сказать об эстафетных командах, мы серьезно готовимся завоевать лицензии. У нас один из рекордов – юниорка, девушка Лучшева Алина пробежала 51,83 – это рекорд юниорский. У нас уже давно так не бегали даже взрослые.

Всего на чемпионате Беларуси будет разыграно более 40 комплектов наград.