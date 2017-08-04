Новости Беларуси. Белорусские гребцы были чествованы за прошедшие достижения сезона и получили напутствие на будущее. Министр спорта и туризма Александр Шамко посетил учебно-тренировочный сбор национальной команды каноистов и байдарочников в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже в 20-х числах августа подопечных Владимира Шантаровича ждет чемпионат мира в Чехии, где отечественные спортсмены намерены доказать свой высокий класс и уровень гребного спорта в стране.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Беларуси:

В поле Шантаровича идет хорошая работа и по подготовке национальной команды, и по подготовке спортивного резерва. Я думаю, оценка тому – те медали, которые они привозят и с юниорских, и с молодежных первенств.

Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Очень серьезный момент в режиме олимпийского цикла, особенно первый год, это селекционная работа, которую мы должны провести. Это те спортсмены, которые претендуют на попадание в основную команду. Поэтому самое главное – не натворить здесь никаких ошибок, чтобы многие спортсмены, которые подают надежды, были замеченными. Также накануне в Бресте чествовали представителей академической гребли и гребли на байдарках и каноэ, членов молодежных команд в этих видах за успехи на международных турнирах мирового и европейского уровня.