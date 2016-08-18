Рио-2016. Бразилец Неймар забил самый быстрый гол в истории Олимпиад

Новости Бразилии. Неймар вошел в олимпийскую историю. Отныне он обладатель рекорда как человек, забивший самый быстрый гол на главных играх 4-летия. Нападающий сборной Бразилии открыл счет в полуфинальном матче со сборной Гондураса на 14 секунде.

24-летний игрок воспользовался грубой ошибкой защитника, вышел один на один с вратарем и переправил мяч в сетку.

Естественно, такое начало хозяев олимпиады вдохновило. И в дальнейшем они камня на камне не оставили от соперника. Итоговые цифры – 6:0 в пользу кудесников мяча. Бразильцы – финалисты. Ну кто бы сомневался, сообщили в программе «СТВ-Спорт».