Минское «Динамо» под аплодисменты болельщиков покинуло розыгрыш Лиги Европы

Новости Беларуси. Всего один боец остается в деле. В футбольных еврокубках Беларусь отныне представляет лишь борисовский БАТЭ, который выступит в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Всего один боец остается в деле. В футбольных еврокубках Беларусь отныне представляет лишь борисовский БАТЭ, который выступит в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минскому «Динамо» присоединиться к отечественному чемпиону на этой стадии не удалось.