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Минское «Динамо» под аплодисменты болельщиков покинуло розыгрыш Лиги Европы

04 августа 2017 04:27
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Новости Беларуси. Всего один боец остается в деле. В футбольных еврокубках Беларусь отныне представляет лишь борисовский БАТЭ, который выступит в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» под аплодисменты болельщиков покинуло розыгрыш Лиги Европы-1

Минскому «Динамо» присоединиться к отечественному чемпиону на этой стадии не удалось.

# Футбол Беларуси

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