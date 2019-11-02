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Евгений Осинцев о победе мини-футбольной «Столицы» над литовцами: «Парни играли до конца»

02 ноября 2019 19:17
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Новости Беларуси. Минифутбольная «Столица» на родном паркете с победы стартовала в первом матче Балтийской лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

2 ноября подопечным Евгения Осинцева противостоял литовский «Гаргждай Прамогос». Это самая молодая команда турнира. На официальном уровне ребята играют всего три года. За несколько дней до противостояния гости сетовали на то, что у них не закончился футбольный сезон, поэтому в Беларусь едет много новичков.

Евгений Осинцев о победе мини-футбольной «Столицы» над литовцами: «Парни играли до конца»-1

А начинать турнир против «Столицы» – самый неудобный вариант. Но бой дать обещали. Однако с этим не сложилось. С первых минут минчане захватили инициативу и практически все 40 минут игра проходила у ворот соперника.

Евгений Осинцев о победе мини-футбольной «Столицы» над литовцами: «Парни играли до конца»-4

Евгений Осинцев, главный тренер МФК «Столица»:
Командой сегодня доволен. Ребята профессионально подошли к матчу. Соперник, может быть, нам сегодня классом уступал немножко, но парни играли до конца. Создали кучу моментов. Я доволен и командой, и результатом.

Матч завершился со счетом 7:1 в пользу хозяев паркета. По два гола в ворота соперника оформили Михаил Грицына и Олег Горбенко, также по разу отличились Николай Грицына, Чибисов и Лазюк. У соперников точный удар на счету Скурделис.

Следующий матч турнира минчане проведут на выезде 29 ноября против эстонского «Космоса».

Евгений Осинцев о победе мини-футбольной «Столицы» над литовцами: «Парни играли до конца»-7

# Футбол Беларуси # Евгений Осинцев # Фотофакт

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