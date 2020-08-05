«Садили здесь деревья». Николай Козеко прогулялся по Минску и показал двор, в котором вырос

Новости Беларуси. Главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Николай Козеко прогулялся по столице и показал родные места. Как для него, так и для отечественного фристайла. В новый столичный дом семья будущей звезды белорусского фристайла заселилась в 1957-м году. Это здание стало в своём роде первооткрывателем во дворе – соседние дома тогда еще строились. Об этом Николай Козеко рассказал в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Ностальгия здесь такая сумасшедшая. Деревья были очень маленькие тогда, в те времена, многие из которых я уже даже не знаю, может, какое-то из них даже садили. А вот этот дом наш – мы заселились в него в 1957-м году. Здесь была игровая площадка, спортивная. Сейчас её перенесли. Деревья, конечно... Так заросло всё, такой двор стал уютный, приятный, интересный. Ностальгия всё равно берёт.

Вот мой подъезд – 3-й подъезд, 3-й этаж, квартира №21. Даже по сей день помню номер телефона.

Вот это бомбоубежище – мы в подвал ходили, спускались туда, прятались – это было времяпрепровождение наших малышей. Мне было 7 лет, когда сюда переехали.

Вот в этой беседке, она примерно на том же месте и стояла, мы собирались, когда дождь был, – там мяч гоняли, когда дождь начинался, прятались и в футбол там гоняли. Одной из точек маршрута тренера стала школа олимпийского резерва по прыжкам на батуте и акробатике. К слову, это одно из первых спортивных сооружений, построенных в столице. Сейчас оно находится на проспекте Машерова, 2, а раньше это была Парковая магистраль – место было спортивной меккой того времени. Здесь в 1985-м году начал развиваться фристайл.

Николай Козеко:

Для меня здесь началось всё с 1961 года. Открылось это здание, и мой тренер Леонид Иосифович Лившиц набрал первую группу, которая начинала своё совершенствование в акробатике. Здесь был воспитан, кроме великих фристайлистов и знаменитых батутистов, еще и наш великий гимнаст Виталий Щербо, 6-кратный олимпийский чемпион. Вся моя спортивная жизнь связана с этим зданием. Вплоть до того момента, как мы, фристайлисты, переехали на свою базу, которая построена в аквапарке на ул. Сурганова, 4а.

Николай Козеко: «Только самые способные, самые дерзкие, самые любители адреналина идут во фристайл» Учебно-тренировочный центр «Фристайл», аналогов которому нет в мире, распахнул свои двери для профессиональных спортсменов и любителей отдыха на воде в 2015-м году. Это первый закрытый комплекс, позволяющий тренироваться круглый год.

Николай Козеко:

Это мой второй дом. Мы долго шли к тому, чтобы построили место, где будут базироваться спортсмены. Здесь люди отдыхают, наслаждаются, и тренируются фристайлисты. Козеко о центре по фристайлу: «Наш трамплин уникален по всему миру» И всё же, как признаётся Николай Козеко, он часто заглядывает в здание школы олимпийского резерва по прыжкам на батуте и акробатике – называет его своей альма-матер. На проспекте Победителей располагаются и другие знаковые спортивные объекты столицы. Это тот же Дворец спорта, футбольные манежи и теннисные корты.