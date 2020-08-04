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Саснович обыграла Мертенс в первом матче турнира в Палермо и вышла в 1/8 финала

04 августа 2020 19:51
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Новости Беларуси. Александра Саснович начинает и выигрывает. Белорусская теннисистка в первом матче основной сетки турнира в Палермо нанесла поражение грозной бельгийке Элизе Мертенс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович обыграла Мертенс в первом матче турнира в Палермо и вышла в 1/8 финала -1

Встреча между 119-й и 23-й ракетками планеты длилась 1 час 24 минуты. И завершилась убедительной победой белоруски - 6:4, 6:1.

Саснович обыграла Мертенс в первом матче турнира в Палермо и вышла в 1/8 финала -4

Александра Саснович теперь в 1/8 финала встретится с итальянкой Жасмин Паолини.

# Теннис # Александра Саснович # Элиза Мертенс # Жасмин Паолини # Фотофакт

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