Вадим Скрипченко стал новым главным тренером ФК «Минск»

Новости Беларуси. В футбольном клубе «Минск» будет новый главный тренер. Место Андрея Разина занял Вадим Скрипченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В этом сезоне «Минск» занимает 14-ю позицию в таблице «Беларусбанк – высшей лиги».
Новости Беларуси. В футбольном клубе «Минск» будет новый главный тренер. Место Андрея Разина занял Вадим Скрипченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В этом сезоне «Минск» занимает 14-ю позицию в таблице «Беларусбанк – высшей лиги».
Ранее Скрипченко уже руководил столичной командой. Под его началом «горожане» добились самого громкого успеха в своей истории – в 2013 году выиграли кубок страны. После этого Скрипченко поработал в России, а также в Беларуси – в прошлом сезоне он возглавлял «Торпедо-БелАЗ».