Вадим Скрипченко стал новым главным тренером ФК «Минск»

Ранее Скрипченко уже руководил столичной командой. Под его началом «горожане» добились самого громкого успеха в своей истории – в 2013 году выиграли кубок страны. После этого Скрипченко поработал в России, а также в Беларуси – в прошлом сезоне он возглавлял «Торпедо-БелАЗ».