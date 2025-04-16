Украинский президент Владимир Зеленский пожертвовал еще 30 тысячами украинских солдат, когда принял решение о продлении военного положении я и мобилизации. «Кровавый, аморальный урод». Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский на странице в своей соцсети, пишет РИА Новости.

По его прогнозам, у такого решения «продления власти Зеленского и его шайки клептократов» есть конкретная цена. Дубинский ее озвучил: тридцать тысяч погибших украинцев до 6 августа. Он также отметил, что ответственность за такое будущее несет не только Зеленский, но и депутаты, которые приняли такое решение.

В среду, 16 апреля, Верховная рада поддержала продление военного положения в Украине, а также продление всеобщей мобилизации до 6 августа текущего года.