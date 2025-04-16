«Живите мирно, любите, зла на земле не творите!» Напутственные слова ветерана ВОВ. «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.
Воспоминаниями своего прадедушки поделилась Яна Гринашко.
Самец Федор Титович, 1923 года рождения. Разведчик 2-й батареи, красноармеец, ветеран Великой Отечественной войны, уроженец д. Дулебы Березинского района Минской области.
Из воспоминаний Федора Титовича:
Шел 1933-й. Нам, мальчишкам по 10 лет, за партами не сиделось. Но когда приходил учитель истории Цедрик Николай Николаевич, мы все замирали, зная, что сейчас будет очередная интересная история. Но в этот раз урок был о Гражданской войне 1918-1920 года. В классе мы не остались, а пошли на местное кладбище. Остановились у памятника, никогда раньше его я не замечал…
И начался рассказ: «Наши земляки, отбывая службу в армии, волей судьбы попали в эти смутные годы, в нашем Отечестве прошла война…» Мы на перебой кричали: как это, и стреляли и умирали? Учитель ответил: «И стреляли и погибали. Так погибли наши земляки, кто на флоте, кто в пехоте. Давайте отдадим дань памяти минутой молчания!» Не знаю, как у мальчишек, а у меня не укладывалось в голове, как они там были, кровь проливали.
И вот июнь 1941-го. Мне уже через 4 месяца 18. Обычная жизнь оборвалась, стал царить хаос и страх. Вспоминался все тот урок истории. Я ушел в партизаны в ноябре. В партизанских отрядах боролись с врагом большое количество юношей от 16 до 18 лет, а также дети. Многие из них погибали. Некоторые в отрядах были семьями. Мальчишки собирали оружие для партизан, родители выполняли порой смертельные задания. Некоторые из них посмертно награждены медалью «Партизану Великой Отечественной войны».
«В 1943 году я попал на фронт…», – здесь прадед вытирал слезу, и долго молчал, но мы знаем о его боевых заслугах. В январе 1945 года уже на территории Польши прадед вел наблюдение. Результативные действия привели к уничтожению трех пулеметных точек, четырех наблюдательных пунктов, захвачено орудие прямой наводки, уничтожены гитлеровцы из личного боевого оружия, а также взяты в плен офицеры немецкой армии.
За заслуги награжден медалью за Отвагу, орденом Отечественной войны II степени, Медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945».
Из воспоминаний Федора Титовича:
Победу 1945 года встречал я в Праге. Солдат и офицеров Красной Армии чехи забрасывали цветами, угощали вином и пивом, приглашали в гости. И ночью многие населенные пункты Чехословакии были заполнены жителями. Советских воинов встречали с факелами. А днем проходивших советских воинов жители городов и сел Чехословакии приветствовали красными флагами. На улицах было столько народа, что, казалось, все жители вышли на встречу с входившими в населенные пункты частями Красной Армии. В некоторых деревнях жители устанавливали дежурства, чтобы своевременно встретить красноармейцев. Нередко устраивались вечера в честь прихода Красной Армии, на которые приглашались советские воины.
А моя деревня Дулебы до 1943 года находилась в целости, кто-то уезжал, кто-то уходил на фронт и в партизаны. Жили пересказами фронтовых писем. Матери, жены молились за Родину и за Победу. В августе 1943 года немецкие летчики три дня бомбили родную деревню, обучая молодых бойцов на своих самолетах, сбрасывали зажигательные бомбы. За три дня тренировок они сожгли 47 дворов и убили 23 человека. Палачами произведен грабеж и расстрел местных жителей. Зверски были убиты и замучены старики. Собрали скот. В марте 1944 года фашистские мерзавцы предпринимали массовые облавы по вылавливанию населения. Фашистам удалось поймать и отправить на каторжные работы в Германию 9 односельчан. Никто не вернулся…
Прадедушка умер в 2006 году, его слова напутствия были такими: «Живите мирно, любите, зла на земле не творите!»