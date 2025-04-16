«Живите мирно, любите, зла на земле не творите!» Напутственные слова ветерана ВОВ. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Самец Федор Титович, 1923 года рождения. Разведчик 2-й батареи, красноармеец, ветеран Великой Отечественной войны, уроженец д. Дулебы Березинского района Минской области.

Из воспоминаний Федора Титовича:

Шел 1933-й. Нам, мальчишкам по 10 лет, за партами не сиделось. Но когда приходил учитель истории Цедрик Николай Николаевич, мы все замирали, зная, что сейчас будет очередная интересная история. Но в этот раз урок был о Гражданской войне 1918-1920 года. В классе мы не остались, а пошли на местное кладбище. Остановились у памятника, никогда раньше его я не замечал…

И начался рассказ: «Наши земляки, отбывая службу в армии, волей судьбы попали в эти смутные годы, в нашем Отечестве прошла война…» Мы на перебой кричали: как это, и стреляли и умирали? Учитель ответил: «И стреляли и погибали. Так погибли наши земляки, кто на флоте, кто в пехоте. Давайте отдадим дань памяти минутой молчания!» Не знаю, как у мальчишек, а у меня не укладывалось в голове, как они там были, кровь проливали.

И вот июнь 1941-го. Мне уже через 4 месяца 18. Обычная жизнь оборвалась, стал царить хаос и страх. Вспоминался все тот урок истории. Я ушел в партизаны в ноябре. В партизанских отрядах боролись с врагом большое количество юношей от 16 до 18 лет, а также дети. Многие из них погибали. Некоторые в отрядах были семьями. Мальчишки собирали оружие для партизан, родители выполняли порой смертельные задания. Некоторые из них посмертно награждены медалью «Партизану Великой Отечественной войны».