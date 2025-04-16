Зеленский хочет не допустить поездки Трампа в Москву – депутат Рады Дубинский

Приглашение Владимира Зеленского лидерам Европейского союза посетить 9 мая Киев – попытка не допустить визит президента США Дональда Трампа в Российскую Федерацию, пишет РИА Новости.
Приглашение Владимира Зеленского лидерам Европейского союза посетить 9 мая Киев – попытка не допустить визит президента США Дональда Трампа в Российскую Федерацию, пишет РИА Новости.
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По мнению депутата Рады Александра Дубинского, «тупыми интервью» Зеленский скорее может получить обратный результат.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала задумку украинского лидера пригласить лидеров Евросоюза в Украину 9 мая как «театр абсурда».