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Зеленский хочет не допустить поездки Трампа в Москву – депутат Рады Дубинский

16 апреля 2025 12:01
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Приглашение Владимира Зеленского лидерам Европейского союза посетить 9 мая Киев – попытка не допустить визит президента США Дональда Трампа в Российскую Федерацию, пишет РИА Новости.

Зеленский хочет не допустить поездки Трампа в Москву – депутат Рады Дубинский-1

Фото: Pinterest

По мнению депутата Рады Александра Дубинского, «тупыми интервью» Зеленский скорее может получить обратный результат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала задумку украинского лидера пригласить лидеров Евросоюза в Украину 9 мая как «театр абсурда».

# Международная политика # Владимир Зеленский # Дональд Трамп

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