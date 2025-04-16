На апрельские и майские праздники будут курсировать 120 дополнительных поездов – БЖД

Белорусская железная дорога на предстоящие праздники в апреле и мае назначила сто двадцать дополнительных поездов, сообщается на сайте БЖД.

Дополнительные поезда с 18 апреля по 12 мая текущего года будут курсировать в межрегиональном и международном сообщениях.

Так, в межрегиональном назначены поезда: Минск – Брест, Минск-Витебск, Минск – Гомель, Минск – Гродно, Минск – Могилев, Минск – Орша – Кричев, Минск – Пинск, Гомель – Брест, Гомель – Витебск, Гродно – Орша – Витебск, Витебск – Брест и Коммунары – Орша – Гродно.

В международном сообщении во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначены поезда по маршрутам: Минск – Москва, Минск – Санкт-Петербург, Брест – Москва.

Сообщается, что наибольшее количество поездов предусмотрено на 26, 29 апреля, а также на 8 и 11 мая текущего года.