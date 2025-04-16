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«Долгое время жили в лесу в землянке». Белоруска вспомнила детство во время войны

16 апреля 2025 11:55
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«Долгое время жили в лесу в землянке». Белоруска вспомнила детство во время войны-1

Зинаида Вышинская, ребенок войны:
Папа погиб и похоронен в Прибалтике, Кайшядорис. Есть такой городок. У меня есть фотографии этого памятника. Брат похоронен около Калининграда, тоже погиб. С этим портретом я хожу 9 Мая с Бессмертным полком. 

Когда началась война, мне было полтора года, мама рассказывала, старшая сестра не любила, а папа очень любил меня. Говорит, поставь меня на табуретку. Играет, а я все танцую. Он очень любил, возил нас к бабушке. Я этого не помню совсем. Я помню, ехали мы, но папиного лица вообще не помню.

Как началась война, он сразу же с первых дней пошел воевать. Папа отвез нас к бабушке в деревню. Это от Хатыни километров 10-15, наверное. Там болота такие были, их отправили, чтобы задержать немцев. А потом сказали, что подмогу пришлют, но подмоги не было. Были предатели. Их разбили. Осталось только несколько человек. Их загнали в болото. Несколько этих человек, папу в том числе.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война

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