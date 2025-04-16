Вашингтон не будет чинить препятствия в переходе Одессы под контроль РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на норвежский сайт Steigan.

В статье указывается, что предполагаемые мирным соглашение границы в данный момент не уточнены, соответственно, Дональд Трамп легко даст согласие на данное решение при условии получения причитающейся компенсации в других областях. Маловероятно, что Евросоюз сможет этому препятствовать.

И если Одесса и Россия воссоединятся, то судоходство в акватории Черного моря станет безопаснее, говорится в материале.