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Одесса может стать частью России – норвежское СМИ Steigan

16 апреля 2025 11:35
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Вашингтон не будет чинить препятствия в переходе Одессы под контроль РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на норвежский сайт Steigan.

Одесса может стать частью России – норвежское СМИ Steigan-1

Фото: Pinterest

В статье указывается, что предполагаемые мирным соглашение границы в данный момент не уточнены, соответственно, Дональд Трамп легко даст согласие на данное решение при условии получения причитающейся компенсации в других областях. Маловероятно, что Евросоюз сможет этому препятствовать.

И если Одесса и Россия воссоединятся, то судоходство в акватории Черного моря станет безопаснее, говорится в материале.

# Международная политика

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