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Польша модернизирует все американские истребители F-16

16 апреля 2025 10:55
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В Польше, несмотря на плачевную экономическую ситуацию, продолжают сливать бюджет на оборону. Страна готовит свое вооружение для ведения боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша модернизирует все американские истребители F-16-2

Армия приступила к модернизации всех американских истребителей F-16. Их в Польше около 50 единиц. На самолеты будут установлены новые радиолокационные станции, навигационные системы, бортовые компьютеры, средства радиоэлектронной борьбы. 

Как отметили в военном ведомстве, благодаря модернизации истребители смогут вести бои в современных условиях. По данным польских СМИ, реализация милитаристских планов обойдется бюджету в как минимум 7 миллиардов долларов.

# Международная политика

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