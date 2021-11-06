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ЧБ по футболу. Минское «Динамо» и БАТЭ сыграли матч вничью

06 ноября 2021 18:42
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу были сыграны 3 матча 28 тура. Но все внимание было приковано к Борисову, где БАТЭ принимал минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

ЧБ по футболу. Минское «Динамо» и БАТЭ сыграли матч вничью -1

Это классика нашего футбола. Или, как говорят другие, бульбасико. Непримиримое соперничество в 2021 году вышло на особенный пик. Ведь оба клуба ведут отчаянную борьбу за серебро. И за три тура до конца оппонентов разделяло только одно очко. Естественно, каждый грезил победить.  

ЧБ по футболу. Минское «Динамо» и БАТЭ сыграли матч вничью -4

Большую часть времени команды играли в центре поля. Голевых моментов было ничтожно мало. А развязка наступила во втором тайме. На 67 минуте отличился Климович, а на 90-й Филипович восстановил равновесие. В итоге ничья – 1:1. С аналогичным результатом завершились и еще два противостояния. Очки разделили «Энергетик» с «Минском» и «Шахтер» со «Слуцком».  

# Футбол Беларуси # Владислав Климович # Александр Филипович # Фотофакт

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