ЧБ по футболу. Минское «Динамо» и БАТЭ сыграли матч вничью

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу были сыграны 3 матча 28 тура. Но все внимание было приковано к Борисову, где БАТЭ принимал минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу были сыграны 3 матча 28 тура. Но все внимание было приковано к Борисову, где БАТЭ принимал минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это классика нашего футбола. Или, как говорят другие, бульбасико. Непримиримое соперничество в 2021 году вышло на особенный пик. Ведь оба клуба ведут отчаянную борьбу за серебро. И за три тура до конца оппонентов разделяло только одно очко. Естественно, каждый грезил победить.
Большую часть времени команды играли в центре поля. Голевых моментов было ничтожно мало. А развязка наступила во втором тайме. На 67 минуте отличился Климович, а на 90-й Филипович восстановил равновесие. В итоге ничья – 1:1. С аналогичным результатом завершились и еще два противостояния. Очки разделили «Энергетик» с «Минском» и «Шахтер» со «Слуцком».