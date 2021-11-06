ЧБ по футболу. Минское «Динамо» и БАТЭ сыграли матч вничью

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу были сыграны 3 матча 28 тура. Но все внимание было приковано к Борисову, где БАТЭ принимал минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это классика нашего футбола. Или, как говорят другие, бульбасико. Непримиримое соперничество в 2021 году вышло на особенный пик. Ведь оба клуба ведут отчаянную борьбу за серебро. И за три тура до конца оппонентов разделяло только одно очко. Естественно, каждый грезил победить.