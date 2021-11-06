Борьба. Белорусы вышли в титульные схватки молодёжного чемпионата мира

Новости Беларуси. На молодежном чемпионате мира по борьбе двое белорусов имеют шансы разжиться бронзовыми наградами. В титульные схватки вышли Дмитрий Шамело и Василий Павлюченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Медальная сессия только стартовала. Поединки с участием наших спортсменов состоятся позже. А в утренней части программы отечественные борцы проиграли по разу. Однако через утешение смогли завоевать право поспорить за третью ступень на пьедестале. Особенно красивый поединок выдал Шамело. В четвертьфинале он здорово зарубился с представителем Молдавии. Белорус вначале уступал. Но очень эффектно вышел вперед.