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Борьба. Белорусы вышли в титульные схватки молодёжного чемпионата мира

06 ноября 2021 18:39
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Новости Беларуси. На молодежном чемпионате мира по борьбе двое белорусов имеют шансы разжиться бронзовыми наградами. В титульные схватки вышли Дмитрий Шамело и Василий Павлюченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борьба. Белорусы вышли в титульные схватки молодёжного чемпионата мира-1

Медальная сессия только стартовала. Поединки с участием наших спортсменов состоятся позже. А в утренней части программы отечественные борцы проиграли по разу. Однако через утешение смогли завоевать право поспорить за третью ступень на пьедестале. Особенно красивый поединок выдал Шамело. В четвертьфинале он здорово зарубился с представителем Молдавии. Белорус вначале уступал. Но очень эффектно вышел вперед.

Борьба. Белорусы вышли в титульные схватки молодёжного чемпионата мира-4

К концу схватки на табло горели фантастические для борьбы цифры – 11:8. Надеемся, что и после бронзовых поединков вверху окажется рука белорусов.

# Борьба # Дмитрий Шамело # Василий Павлюченко # Фотофакт

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