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Минское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

06 ноября 2021 18:27
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» победило «Спартак» в выездном матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Минское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче чемпионата КХЛ-1

Несмотря на то что белорусы играли едва ли не резервным составом, наш полпред смотрелся здорово. Именно «зубры» задавали тон по изменению счета. Они трижды выходили вперед, но хозяевам каждый раз удавалось отыгрываться.  

Минское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче чемпионата КХЛ-4

Основное время завершилось вничью – 3:3. А в овертайме «Динамо» все же смогло дожать оппонента – 4:3. Таким образом белорусский клуб доказал, что, даже невзирая на все потери, он по-прежнему конкурентен в лиге.   

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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