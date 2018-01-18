С какого возраста можно отдавать ребёнка на прыжки на батуте, как Владислав Гончаров шёл к олимпийскому золоту. Большое интервью тренера Ольги Власовой

8 января Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко наградил премией «Белорусский спортивный Олимп» за 2017 год трёх человек. Ими стали главный тренер сборной по прыжкам на батуте Ольга Власова, телекомментатор Владимир Новицкий и легкоатлетка Виолетта Скворцова.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный тренер национальной команды Республики Беларусь по прыжкам на батуте, член Президиума Белорусской ассоциации гимнастики – Ольга Власова.

Как вы считаете, что послужило поводом блистательной победы на Олимпиаде в Рио вашего подопечного – белорусского батутиста Владислава Гончарова?

Ольга Власова, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по прыжкам на батуте, член Президиума Белорусской ассоциации гимнастики:

Мы понимали, что нужно серьезно готовиться. И когда он сделал своё упражнение, я просто понимала, что он сделал его идеально. Когда мы готовились, были какие-то помарки. То, что было в предварительной программе, он не сделал комбинацию на 100 и попал вторым в финал.