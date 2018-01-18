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  • С какого возраста можно отдавать ребёнка на прыжки на батуте, как Владислав Гончаров шёл к олимпийскому золоту. Большое интервью тренера Ольги Власовой

С какого возраста можно отдавать ребёнка на прыжки на батуте, как Владислав Гончаров шёл к олимпийскому золоту. Большое интервью тренера Ольги Власовой

18 января 2018 10:21
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8 января Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко наградил премией  «Белорусский спортивный Олимп» за 2017 год трёх человек. Ими стали главный тренер сборной по прыжкам на батуте Ольга Власова, телекомментатор Владимир Новицкий и легкоатлетка Виолетта Скворцова.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный тренер национальной команды Республики Беларусь по прыжкам на батуте, член Президиума Белорусской ассоциации гимнастики – Ольга Власова.

Как вы считаете, что послужило поводом блистательной победы на Олимпиаде в Рио вашего подопечного белорусского батутиста Владислава Гончарова?

Ольга Власова, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по прыжкам на батуте, член Президиума Белорусской ассоциации гимнастики:
Мы понимали, что нужно серьезно готовиться. И когда он сделал своё упражнение, я просто понимала, что он сделал его идеально. Когда мы готовились, были какие-то помарки. То, что было в предварительной программе, он не сделал комбинацию на 100 и попал вторым в финал.

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С какого возраста можно отдавать ребёнка на прыжки на батуте, как Владислав Гончаров шёл к олимпийскому золоту. Большое интервью тренера Ольги Власовой -1

Очень сложно выполнять две сложных и на таком уровне комбинации, поэтому работа шла над тем, что её нужно сделать ещё лучше, что он не сделал её так, как надо. Если мы хотим медали, значит, мы должны на другом уровне это показывать. Он собрался, и всё получилось.

С какого возраста можно отдавать ребёнка на прыжки на батуте, как Владислав Гончаров шёл к олимпийскому золоту. Большое интервью тренера Ольги Власовой -4

Какое состояние у вас, когда ваш подопечный на Олимпиаде выступает? Вы помните этот момент, когда он выполнил свой коронный прыжок, как вы себя вели?

Ольга Власова:
В тот момент, когда он выполнил коронный прыжок, наверное, была радость за него самого. Он к этой мечте шёл, и мне было приятно, что ему помогла в этом, и у нас всё получилось.   

Эти все дни был стресс какой-то. Готовишься в ожидании, что вот-вот этот момент наступит. И когда он наступил, все вздохнули, что наконец-то это всё закончилось.

С какого возраста можно отдать ребёнка в данный вид спорта? Как тренер работает со своими спортсменами? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Ольга Власова

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