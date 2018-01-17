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IWSA World Cup. Участники этапа Кубка мира по зимнему плаванию опробовали водную трассу в Минске

17 января 2018 21:04
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Новости Беларуси. Сотни моржей со всего мира 17 января приехали в Минск, чтобы в его историческом центре окунуться в воды Свислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этап Кубка мира по зимнему плаванию стартует лишь 18 числа, но пловцы уже опробовали водную трассу.

IWSA World Cup. Участники этапа Кубка мира по зимнему плаванию опробовали водную трассу в Минске-1

Полтысячи человек из 18 государств. В народе – моржи, по-спортивному – зимние пловцы. Чтобы окунуться в Свислочь, некоторые из них преодолели тысячи километров. Мале Эльвет – эстонка – сегодня в Минске вместе с внучкой.

IWSA World Cup. Участники этапа Кубка мира по зимнему плаванию опробовали водную трассу в Минске-4

Мале Эльвет, участница III этапа Кубка мира по зимнему плаванию IWSA World Cup  (Эстония):
Это здоровье, это удовольствие. И уже привычка тоже.

IWSA World Cup. Участники этапа Кубка мира по зимнему плаванию опробовали водную трассу в Минске-7

Марат Мулагалиев, участник III этапа Кубка мира по зимнему плаванию IWSA World Cup  (Россия):
Главное – себя психологически подготовить, настроиться. Когда себя настроишь, оно не холодно. Изнутри организма создается очень высокая температура, 43 градуса. При такой температуре погибают все бактерии ненужные и даже раковые клетки.

IWSA World Cup. Участники этапа Кубка мира по зимнему плаванию опробовали водную трассу в Минске-10

На три дня берег Свислочи у Дворца спорта превратился в открытый бассейн. 8 дорожек в январской воде. Это, к слову, самый большой зимний искусственный водоем в Беларуси. Созданный специально к соревнованиям.

IWSA World Cup. Участники этапа Кубка мира по зимнему плаванию опробовали водную трассу в Минске-13

Рустам Черноокий, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро»:
Четыре дня вырезали во льду бассейн, собирали понтоны. Протягивали нити разметочные, чтобы пловцы могли видеть, куда они плывут под водой.

IWSA World Cup. Участники этапа Кубка мира по зимнему плаванию опробовали водную трассу в Минске-16

Задача спортсменов (большинство из которых, к слову, девушки) – проплыть 450 метров. Это 18 бассейнов и примерно 13 минут в воде. Дистанция – самая длительная на этом этапе Кубка мира.

IWSA World Cup. Участники этапа Кубка мира по зимнему плаванию опробовали водную трассу в Минске-19

Серафима Татур, судья III этапа Кубка мира по зимнему плаванию IWSA World Cup  (Россия):
Это очень большая дистанция. Погодные условия непредсказуемы, и победитель, конечно же, до последнего будет неизвестен. Будет вольный стиль, будет брасс. Судьи все белорусские – неподкупные!

Спортсмены, в отличие от обычного плавания, стартуют находясь в воде, чтобы не потерять сознание от холода. От таких кадров, кажется, захватывает дыхание. Но не у любителей зимнего плавания.

IWSA World Cup. Участники этапа Кубка мира по зимнему плаванию опробовали водную трассу в Минске-22

Дмитрий Боярович, СТВ:
Вот так выглядит зимний заплыв. Температура воздуха минус 3 градуса, но ощущается на все минус 10: дует промозглый ветер и идет снег. Температура воды не поднимается выше одного градуса. Но, похоже, это никак не смущает спортсменов.

IWSA World Cup. Участники этапа Кубка мира по зимнему плаванию опробовали водную трассу в Минске-25

После заплыва спортсменов посылают… в баню. В хорошем смысле. Долго на улице находиться нельзя.

Следить за ходом соревнований будут представители Международной федерации зимнего плавания. От качества проведения состязаний зависит, получит ли Минск право провести Чемпионат мира по зимнему плаванию 2020 года. Ну а пока впереди четыре дня заплывов, которые обещают стать, несмотря на погоду, жаркими.

# Фотофакт # Плавание # Дмитрий Боярович # Рустам Черноокий # Мале Эльвет # Марат Мулагалиев # Серафима Татур

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