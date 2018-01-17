IWSA World Cup. Участники этапа Кубка мира по зимнему плаванию опробовали водную трассу в Минске
Новости Беларуси. Сотни моржей со всего мира 17 января приехали в Минск, чтобы в его историческом центре окунуться в воды Свислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этап Кубка мира по зимнему плаванию стартует лишь 18 числа, но пловцы уже опробовали водную трассу.
Полтысячи человек из 18 государств. В народе – моржи, по-спортивному – зимние пловцы. Чтобы окунуться в Свислочь, некоторые из них преодолели тысячи километров. Мале Эльвет – эстонка – сегодня в Минске вместе с внучкой.
Мале Эльвет, участница III этапа Кубка мира по зимнему плаванию IWSA World Cup (Эстония):
Это здоровье, это удовольствие. И уже привычка тоже.
Марат Мулагалиев, участник III этапа Кубка мира по зимнему плаванию IWSA World Cup (Россия):
Главное – себя психологически подготовить, настроиться. Когда себя настроишь, оно не холодно. Изнутри организма создается очень высокая температура, 43 градуса. При такой температуре погибают все бактерии ненужные и даже раковые клетки.
На три дня берег Свислочи у Дворца спорта превратился в открытый бассейн. 8 дорожек в январской воде. Это, к слову, самый большой зимний искусственный водоем в Беларуси. Созданный специально к соревнованиям.
Рустам Черноокий, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро»:
Четыре дня вырезали во льду бассейн, собирали понтоны. Протягивали нити разметочные, чтобы пловцы могли видеть, куда они плывут под водой.
Задача спортсменов (большинство из которых, к слову, девушки) – проплыть 450 метров. Это 18 бассейнов и примерно 13 минут в воде. Дистанция – самая длительная на этом этапе Кубка мира.
Серафима Татур, судья III этапа Кубка мира по зимнему плаванию IWSA World Cup (Россия):
Это очень большая дистанция. Погодные условия непредсказуемы, и победитель, конечно же, до последнего будет неизвестен. Будет вольный стиль, будет брасс. Судьи все белорусские – неподкупные!
Спортсмены, в отличие от обычного плавания, стартуют находясь в воде, чтобы не потерять сознание от холода. От таких кадров, кажется, захватывает дыхание. Но не у любителей зимнего плавания.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Вот так выглядит зимний заплыв. Температура воздуха минус 3 градуса, но ощущается на все минус 10: дует промозглый ветер и идет снег. Температура воды не поднимается выше одного градуса. Но, похоже, это никак не смущает спортсменов.
После заплыва спортсменов посылают… в баню. В хорошем смысле. Долго на улице находиться нельзя.
Следить за ходом соревнований будут представители Международной федерации зимнего плавания. От качества проведения состязаний зависит, получит ли Минск право провести Чемпионат мира по зимнему плаванию 2020 года. Ну а пока впереди четыре дня заплывов, которые обещают стать, несмотря на погоду, жаркими.