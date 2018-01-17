IWSA World Cup. Участники этапа Кубка мира по зимнему плаванию опробовали водную трассу в Минске

Новости Беларуси. Сотни моржей со всего мира 17 января приехали в Минск, чтобы в его историческом центре окунуться в воды Свислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этап Кубка мира по зимнему плаванию стартует лишь 18 числа, но пловцы уже опробовали водную трассу.

Полтысячи человек из 18 государств. В народе – моржи, по-спортивному – зимние пловцы. Чтобы окунуться в Свислочь, некоторые из них преодолели тысячи километров. Мале Эльвет – эстонка – сегодня в Минске вместе с внучкой.

Мале Эльвет, участница III этапа Кубка мира по зимнему плаванию IWSA World Cup (Эстония):

Это здоровье, это удовольствие. И уже привычка тоже.

Марат Мулагалиев, участник III этапа Кубка мира по зимнему плаванию IWSA World Cup (Россия):

Главное – себя психологически подготовить, настроиться. Когда себя настроишь, оно не холодно. Изнутри организма создается очень высокая температура, 43 градуса. При такой температуре погибают все бактерии ненужные и даже раковые клетки.

На три дня берег Свислочи у Дворца спорта превратился в открытый бассейн. 8 дорожек в январской воде. Это, к слову, самый большой зимний искусственный водоем в Беларуси. Созданный специально к соревнованиям.

Рустам Черноокий, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро»:

Четыре дня вырезали во льду бассейн, собирали понтоны. Протягивали нити разметочные, чтобы пловцы могли видеть, куда они плывут под водой.

Задача спортсменов (большинство из которых, к слову, девушки) – проплыть 450 метров. Это 18 бассейнов и примерно 13 минут в воде. Дистанция – самая длительная на этом этапе Кубка мира.

Серафима Татур, судья III этапа Кубка мира по зимнему плаванию IWSA World Cup (Россия):

Это очень большая дистанция. Погодные условия непредсказуемы, и победитель, конечно же, до последнего будет неизвестен. Будет вольный стиль, будет брасс. Судьи все белорусские – неподкупные! Спортсмены, в отличие от обычного плавания, стартуют находясь в воде, чтобы не потерять сознание от холода. От таких кадров, кажется, захватывает дыхание. Но не у любителей зимнего плавания.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Вот так выглядит зимний заплыв. Температура воздуха минус 3 градуса, но ощущается на все минус 10: дует промозглый ветер и идет снег. Температура воды не поднимается выше одного градуса. Но, похоже, это никак не смущает спортсменов.