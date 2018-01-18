Australian Open. Александра Саснович вышла в 1/16 финала

Белоруска Александра Саснович вышла в третий круг турнира Australian Open.

Теннисистка обыграла Мирьяну Лучич-Барони из Хорватии со счетом 6:3, 6:1.

23-летняя Александра Саснович впервые в карьере сыграет в 1/16 финала одного из турниров Большого шлема. Предыдущим рекордом девушки становился выход во второй круг.

Следующей оппоненткой белоруски станет Каролин Гарсия из Франции, которая занимает восьмую строчку в мировом рейтинге.