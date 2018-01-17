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В «Минск-Арене» пройдёт заключительный этап Кубка мира по велоспорту

17 января 2018 19:26
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Новости Беларуси. Велотрековый сезон близится к развязке, и одним из украшений финишного отрезка станет заключительный этап Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В «Минск-Арене» пройдёт заключительный этап Кубка мира по велоспорту-1

Его в ближайший уик-энд примет белорусская столица. Под сводами велодрома «Минск-Арены» пока царит тренировочный хаос, но уже 19 января здесь начнут борьбу за награды сильнейшие гонщики планеты, среди которых немало олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

Подробности – в видеоматериале

# Фотофакт # Чемпионат мира по велоспорту на треке

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