В «Минск-Арене» пройдёт заключительный этап Кубка мира по велоспорту

Новости Беларуси. Велотрековый сезон близится к развязке, и одним из украшений финишного отрезка станет заключительный этап Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его в ближайший уик-энд примет белорусская столица. Под сводами велодрома «Минск-Арены» пока царит тренировочный хаос, но уже 19 января здесь начнут борьбу за награды сильнейшие гонщики планеты, среди которых немало олимпийских чемпионов и чемпионов мира.