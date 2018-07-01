Савилов прокомментировал слова Шапиро о хоккеистах, которые пьяными вываливаются из автобуса

Новости Беларуси. Дисциплина и спорт. Геннадий Савилов прокомментировал слова Семена Шапиро о пьяных хоккеистах, скатывающихся с лестницы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ: Ваш предшественник оставил достаточно серьезный информационный негативный шлейф своим выступлением. В частности, словами о том, что хоккеисты пьяными вываливаются из автобуса. Действительно это так?

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

То, что человек говорит – он несет информацию, и он за нее в ответе. Он по каким-то причинам хочет ее донести, по каким-то причинам не хочет ее скрывать. То, что имел в виду Семен Борисович, это, наверное, имеет под собой какую-то основу, может быть и преувеличеную слегка.

Юлия Огнева:

Ну а что вы видите?

Геннадий Савилов:

Я не видел падающих хоккеистов с лестницы. Если комментировать конкретно этот эпизод, то я про это не знаю. Услышал впервые.