Женская сборная Беларуси впервые сыграет на ЧЕ по баскетболу 3 на 3

Новости Беларуси. 30 июня стали известны команды, которые сыграют в финале чемпионата Европы по баскетболу 3 на 3. Белорусская команда стала одной из 12 сильнейших сборных Старого Света.

Как сообщает Белорусская федерация баскетбола, женская сборная, за которую выступают Анастасия Сущик, Евгения Степанова, Дарья Маголяс и Наталья Дашкевич, в первый день турнира разгромила Чехию и Турцию – 13:11 и 13:9 соответственно.