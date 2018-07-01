Женская сборная Беларуси впервые сыграет на ЧЕ по баскетболу 3 на 3
Новости Беларуси. 30 июня стали известны команды, которые сыграют в финале чемпионата Европы по баскетболу 3 на 3. Белорусская команда стала одной из 12 сильнейших сборных Старого Света.
Как сообщает Белорусская федерация баскетбола, женская сборная, за которую выступают Анастасия Сущик, Евгения Степанова, Дарья Маголяс и Наталья Дашкевич, в первый день турнира разгромила Чехию и Турцию – 13:11 и 13:9 соответственно.
В третьем матче белоруски сыграли с француженками, которые являются фаворитами турнира. Спортсменки проиграли представительницам Франции со счётом 7:17. В итоге белорусская женская сборная не сумела попасть прямиком в финал ЧЕ.
В решающем поединке со сборной Германии белорусские баскетболистки одержали верх – 20:17.
Мужская команда отличиться не смогла. Парни уступили бельгийцам (11:13) и россиянам (21:10), заняв третье место в группе.
В борьбе за континентальный трофей примут участие 12 лучших мужских и женских сборных. Состязания пройдут с 14 по 16 сентября в Бухаресте.