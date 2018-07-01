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Увеличение КПД взаимодействия до максимального предела: с чего начнет свою работу в Федерации хоккея Геннадий Савилов?

01 июля 2018 17:17
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Новости Беларуси. Новый председатель у руля Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С чего начнет работу Геннадий Савилов? Какие главные задачи ставит для себя руководитель?

Юлия Огнева, СТВ:
Геннадий Геннадьевич, вы первый спортсмен-хоккеист, который возглавил федерацию.

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Возможно, профессиональный спортсмен с достаточно большим стажем.

Юлия Огнева:
Я к чему вопрос задавала, к тому, что вам как никому видна ситуация изнутри. Вы для себя определили, с чего начнете свою работу.

Геннадий Савилов:
Ситуация изнутри видна многим. Мы начнем с продолжения может быть не очень популярных в хоккейном мире изменений, которые были начаты предыдущим руководством. Самая большая боль – это отношение с минским «Динамо». Все задаются вопросом – это базовый клуб сборной или коммерческий проект, поэтому первостепенная задача в этом ранге – увеличить КПД взаимодействия до максимального предела, чтобы команда «Динамо» собирала многочисленные трибуны, ну и в свое время максимально служила бы интересам национальной команды.

Увеличение КПД взаимодействия до максимального предела: с чего начнет свою работу в Федерации хоккея Геннадий Савилов? -1

Юлия Огнева:
То есть все-таки мы определились с тем, что это будет базовый клуб?

Геннадий Савилов:
Нет, мы не определились. Мы должны найти компромиссное решение. «Динамо» может готовить хоккеистов для того, чтобы они в дальнейшем поехали играть в ЦСКА или «Washington Capitals». Для того, чтобы человек из одной тройки с Александром Овечкиным приехал в сборную страны. Также как Владимир Цыплаков приезжал в сборную страны из одной тройки, играя с Уэйном Гретцки. На перспективу видится, что «Динамо» не будет базовым клубом для сборной.

Полный текст интервью с председателем Федерации хоккея Беларуси здесь

# Государственная политика в области спорта # Геннадий Савилов

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