Увеличение КПД взаимодействия до максимального предела: с чего начнет свою работу в Федерации хоккея Геннадий Савилов?

Новости Беларуси. Новый председатель у руля Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
С чего начнет работу Геннадий Савилов? Какие главные задачи ставит для себя руководитель?
Юлия Огнева, СТВ:
Геннадий Геннадьевич, вы первый спортсмен-хоккеист, который возглавил федерацию.
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Возможно, профессиональный спортсмен с достаточно большим стажем.
Юлия Огнева:
Я к чему вопрос задавала, к тому, что вам как никому видна ситуация изнутри. Вы для себя определили, с чего начнете свою работу.
Геннадий Савилов:
Ситуация изнутри видна многим. Мы начнем с продолжения может быть не очень популярных в хоккейном мире изменений, которые были начаты предыдущим руководством. Самая большая боль – это отношение с минским «Динамо». Все задаются вопросом – это базовый клуб сборной или коммерческий проект, поэтому первостепенная задача в этом ранге – увеличить КПД взаимодействия до максимального предела, чтобы команда «Динамо» собирала многочисленные трибуны, ну и в свое время максимально служила бы интересам национальной команды.