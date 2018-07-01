Увеличение КПД взаимодействия до максимального предела: с чего начнет свою работу в Федерации хоккея Геннадий Савилов?

Новости Беларуси. Новый председатель у руля Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С чего начнет работу Геннадий Савилов? Какие главные задачи ставит для себя руководитель?

Юлия Огнева, СТВ:

Геннадий Геннадьевич, вы первый спортсмен-хоккеист, который возглавил федерацию.

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Возможно, профессиональный спортсмен с достаточно большим стажем.

Юлия Огнева:

Я к чему вопрос задавала, к тому, что вам как никому видна ситуация изнутри. Вы для себя определили, с чего начнете свою работу.

Геннадий Савилов:

Ситуация изнутри видна многим. Мы начнем с продолжения может быть не очень популярных в хоккейном мире изменений, которые были начаты предыдущим руководством. Самая большая боль – это отношение с минским «Динамо». Все задаются вопросом – это базовый клуб сборной или коммерческий проект, поэтому первостепенная задача в этом ранге – увеличить КПД взаимодействия до максимального предела, чтобы команда «Динамо» собирала многочисленные трибуны, ну и в свое время максимально служила бы интересам национальной команды.