«Рыцари в юбках». Фильм телеканала СТВ об индорхоккее и женской сборной Беларуси на чемпионате мира-2015 в Лейпциге

Вопреки хорошо всем известной песне, в хоккей уже давно играют и женщины. А в хоккей на траве (не самый популярный у нас вид спорта, но тем не менее весьма зрелищный) – не просто женщины, а милые, с виду хрупкие девушки. Но их мужеством и самоотдачей можно только восхищаться. Здесь нет места трусости, словам «не могу или не хочу, не буду». Они сражаются как львицы и уж точно ни в чем не уступают мужчинам. Мы убедились в этом, побывав с командой на чемпионате мира по индорхоккею в Лейпциге.

Любой турнир всегда начинается с расставания. С домом, с родными и близкими. Но одновременно – с веселой и желанной встречи с коллегами по сборной. И, конечно, подругами. Это играя за клуб они соперницы и конкурентки. В национальной сборной они в первую очередь одно целое, друзья. И сколь бы серьезными профессионалами девушки ни были на поле, здесь, в своем женском кругу, они обычные девушки, а значит тема для разговоров – исключительна девичья. Вот, к примеру, форма, выданная накануне поездки.

Но даже в минуты шуток и веселья, можно не сомневаться, все мысли команды о предстоящем старте. Дождаться начала игр – тоже своеобразное испытание. Когда всеми силами рвешься в бой, крайне важно не перегореть.

Чемпионат мира по индорхоккею собрал в Лейпциге 12 сильнейших мужских и столько же женских сборных. Попасть в элиту – уже почет. Тем более, что турнир проходит раз в четыре года.

Получить же долгосрочную прописку удается единицам. И наша женская дружина четвертый форум кряду украшает своим участием. Причем капитан команды Ольга Шинтарь прошла вместе со сборной все мировые чемпионаты.

Ольга Шинтарь, капитан женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Да, доводилось играть на этом покрытии. Первый чемпионат мира проводился. Но всегда, когда мы приезжаем, для нас новое поле. Вообще неудобно – надо привыкать.

Первое в истории планетарное первенство по индорхоккею в 2003 году также принимал Лейпциг. Так что как Афины – колыбель Олимпиады, так и Лейпциг – колыбель чемпионатов мира по индору.

А Германию в целом можно считать родоначальницей хоккея в залах. Именно немцы сообразили, что в хоккее на траве можно обойтись без простоя и этой самой травы, зимой просто перебравшись в помещения. И вскоре благодаря им родился отдельный вид спорта – индорхоккей.

Хоккей на траве и индорхоккей имеют ряд ключевых различий. Состязания в залах, можно сказать, уменьшенная версия игры на больших полях.

Площадка в индорхоккее меньше и составляет примерно треть стандартного футбольного поля, что соответствует гандбольной площадке. Соответственно, и количество игроков меньше. Вместо 11 человек в хоккее на траве в залах играют четыре полевых игрока и вратарь. До недавнего времени, к слову, на поле играли пять хоккеистов, но для еще большей свободы и увеличения зрелищности правила были изменены.

Разнится и продолжительность игры. На больших полях – 70 минут (два периода по 35). В залах – режим как у мини-футболистов: два тайма по 20 минут. Клюшки и мячи в индорхоккее также имеют облегченный вариант.

Еще одно существенное отличие: в индорхоккее запрещено поднимать мяч с площадки за исключением прямого удара по воротам. Это помогает снизить травматизм и повысить зрелищность. Когда игрокам кроме изящных распасовок ничего не остается, комбинации атак становятся весьма эффектными.

Юля Курганская, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Мы постоянно же играем, круглый год. У нас зимой – индор, летом, весной и осенью у нас большое поле. Поэтому мы привыкшие ко всему, нам нравится и то, и другое.

Вот так и выходит, что как такового межсезонья у хоккеистов на траве почти нет: закончился летний сезон – они стадион меняют на зал и продолжают шлифовать технику.

Кто-то до сих пор воспринимает индорхоккей как тренировку для сезона на траве. Резон в этом, быть может, и есть: например в олимпийскую программу хоккей в помещениях не входит, а значит вроде как уступает по важности своему старшему собрату. Но при этом зальный вариант хоккея на траве совершенно точно имеет свое лицо. Он более техничный, более быстрый, более комбинационный. Его не зря сравнивают с бильярдом: без мысли на площадке успеха здесь не добьешься.

Гульнара Имангалиева, игрок женской сборной Казахстана по индорхоккею:

Он очень быстрый, в принципе, очень интересный. В индоре игра вообще на месте не стоит: сюда атакуют, туда атакуют, очень интересно.

Гульнара Имангалиева, кстати, была самой возрастной участницей женского чемпионата – ей 37. Самой юной была 16-летняя чешка Анна Колаврова. Как видно, индорхоккею покорны разные возраста. Равно как и комплекции – нет единого стандарта и особых требований: не надо быть высоким как в баскетболе или худым как в гимнастике. Средний рост, среднее телосложение.

Впрочем, крупных девушек в таком мобильном спорте как индорхоккей точно не отыщешь. А в белорусской сборной и вовсе. Все как на подбор красавицы.

На любой крупный форум сборная прибывает за пару дней до начала турнира. Команде нужно время на подготовку. Первым делом – разведка будущего места сражений.

«Арена Лейпциг» – многофункциональный комплекс вместимостью до 12 тысяч человек. Была построена в 2002 году и вместе с футбольной «Ред-Булл-Ареной» и Музеем спорта составляет так называемый спортфорум Лейпцига.

По необходимости служит площадкой для выступления мировых звезд, но полноправными хозяевами тут являются гандболисты местного клуба «Лейпциг».

Для индорхоккея здесь было подготовлено два зала: основная площадка, где проходили самые любопытные, по мнению организаторов, встречи, и зал поменьше, куда выносили менее рейтинговые поединки.

Игорь Мирзагоянов, главный тренер женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Впечатления наилучшие, если честно. Ширина поля, покрытие великолепное, освещение, конечно. То, что нам не хватает в наших условия. Приятно работать, одним словом.

После первых тренировок девушки отмечали, что покрытие на арене все же чересчур жесткое, но тут уж все участники в одинаковых условиях.

Для нашей сборной, кстати, «Арену Лейпциг» можно было считать удачной. В 2012 году на чемпионате Европы здесь было завоевано серебро.

Но сколь счастливой она станет на этот раз, должны были показать игры.

Как и у каждой девушки, день хоккеисток начинается с утреннего туалета. Вот только макияж и сложные укладки – это не про них. Во время стартов главное – практичность во всем.

Марина Паханова, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Перед матчем минут 30 хватает на сборы: собраться, одеться, причесаться и все, краситься особо не нужно на игру.

Волосы – в удобный хвост, из косметики на лице – максимум крем и тушь.

О длинных ногтях чаще всего приходится забыть. В пылу борьбы не до маникюра, хотя многим и удается сохранить ногти в целости.

Анна Забродская, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Конечно, берем какие-то вещи, которыми мы за собой ухаживаем, но очень мало, потому что мы все-таки за естественную красоту. Учитывая, что мы спортсменки и у нас такой вид спорта, что все потеет, все течет, все стекает, особо не накрасишься, не намажешься. Поэтому мы за естественность.

Последние приготовления перед выходом в свет и можно отправляться на игру.

Если больших косметичек мы у девушек, как ни старались, не обнаружили, то вот с большими сумками было куда легче. Ведь главное оружие спортсменок – отнюдь не помады, а экипировка и инвентарь.

Самый внушительный арсенал в этом плане у вратарей. Сумки весят около 15 килограммов.

Именно голкиперы в первую очередь попадают под обстрел, когда мяч весом около 100 граммов летит со скоростью около 90 километров в час. Причем он твердый как камень и очень напоминает бильярдный шар. Поэтому и неудивительно, что максимально защитить стараются все части тела.

Ракушка, шорты из легкого, но непробиваемого материала, бахилы (ходить в них не очень удобно, зато безопасно). Служат они около двух лет. Дальше – изнашиваются.

Марина Новицкая, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Форма из пенопласта у нас, поэтому легкая, удобная. Не то, что раньше деревянная или железная была. Да, привычку надо иметь. Если человек первый раз ее наденет, я думаю, ему будет неудобно.

Верхнюю половину защищают нагрудник, налокотники и своеобразные рукавицы. Неприкрытыми остаются лишь некоторые места, в том числе и шея.

Марина Новицкая, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Если не вовремя укрыть, при выбегании может иногда в колени попадать.

Колени – самая травмирующаяся часть у хоккеисток.

Последний штрих – шлем. И практически в рыцарском облачении девушки готовы защищать ворота.

У полевых игроков сумки с экипировкой полегче. Их униформа – майки, симпатичные короткие юбочки и перчатка.

Юлия Михейчик, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Индор – это такая игра, что в основном встречаешь одной рукой, клюшкой. Поэтому на эту руку придумали перчатку, чтобы она была защищена, когда встречаешь. Очень часто попадает в эту руку. У нас же только на одну сторону клюшка, поэтому без разницы – правша или левша. Всегда на левую руку одевается перчатка.

Относительно недавно, всего пару лет назад, полевым игрокам разрешили пользоваться еще и масками при розыгрыше малых угловых. Даже сложно представить, как раньше девушки бросались на мяч без всякой защиты. Травмы были постоянными спутниками.

Юлия Курганская, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Стандартный малый угловой разыгрывали и мяч попал в голову. Мы играли до «золотого» гола, но я не успела просто среагировать на него. Рассечение было брови. Потом, конечно, не играла какие-то время, сразу боялась мяча.

Ольга Шинтарь, капитан женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Для техники безопасности я бы посоветовала им нагрудники ввести и какие-нибудь перчатки, чтобы когда вратарь выбегает, нам полегче было.

Орудия труда у хоккеисток – мяч и клюшка. Мячи стандартные и на всех крупных стартах предоставляются организаторами, поэтому проверку не проходят. А вот клюшки тестируют по полной: не только высота и ширина, но и изгиб.

Ольга Шинтарь, капитан женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Она изогнута для удобств при броске. Если посмотреть на нее с ее изгибом. Но есть, соответственно, и стандарты. На каждом европейском и мировых соревнованиях есть полукруглая штучка, которой проверяют, проходит ли она по стандартам. Потому что бывает, что клюшка очень изогнута и не проходит. Есть специальное кольцо, в которое всовывают клюшку. И она должна полностью через это кольцо пройти. Потому что если обмотка будет толстая и кольцо не пройдет, или же здесь, как правило, игроки выдумывают всякое: кто-то может себе больше бокситового клея сделать, и она будет пошире. Просовывают специальное кольцо, через которое пройдет.

Для улучшения приема и для удобства спортсмены клеят пластырь плюс обматывают рукоятку, подгоняя под себя. И если тюнинг клюшки не выходит за рамки стандартов и она проходит проверку, организаторы помечают ее наклейкой.

Ольга Шинтарь, капитан женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Это наша работяга, кормилица, как еще по-другому ее назвать.

Играть можно только одной, плоской, стороной клюшки. Если в ход идет другая – штраф. Но девушки – истинные виртуозы – и уже давно приручили эти спортивные снаряды.

После всех проверок и тестов, когда все подогнано под стандарты, можно начинать.

Стартовала белорусская сборная на турнире отлично. В первом матче группового этапа была обыграна дружина Казахстана. Не самый звездный соперник, но начинать с виктории всегда приятно.

Кристина Попкова, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Я считаю, что мы сыграли эту игру хорошо, победа – это всегда хорошо. Разберем все ошибки и будем настраиваться на следующие игры.

Гульнара Имангалиева, игрок женской сборной Казахстана по индорхоккею:

Мы, конечно, не гранды этого вида в данный момент, но стараемся, растем все равно. В каждом городе, где есть большой хоккей, есть и индорхоккей. Стараемся развивать. У нас, конечно, все на стадии развития только, начинаем это дело.

Кстати, организаторы постарались оживить атмосферу матча. Местные детишки на время превратились в преданных поклонников одной и второй сборной. Предпочтения, судя по всему, отдавали исходя из симпатий к флагам. Приверженцев Казахстана оказалось больше, но громогласное «вайсруссланд» тем не менее регулярно подбадривало и наших.

Белоруски праздновали победу – 6:3. Ольга Шинтарь и Крестина Попкова оформили по дублю.

Режим у представителей индорхоккея жесткий: по несколько матчей в день. Всего через несколько часов – вторая игра. Перестроиться нужно в том числе и морально.

Кристина Попкова, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Знаете, мы привыкли уже. Всегда в индорхоккее у нас каждый день по две игры. Нормально.

За время перерыва, к тому же, разбор полетов и тактическая подготовка к новому сопернику. И, значит, новому испытанию. И тела, и духа, и характера.

Во втором матче чемпионата мира белоруски встречались с польками. И хотя в упорной борьбе добыть удалось лишь ничью (3:3), турнирные перспективы нашей сборной по-прежнему были хорошими.

Так что на следующий день на арену девушки отправлялись в отличном настроении. И даже осмелились на караоке в микрофон СТВ.

Во второй день белорускам довелось испытать полярные эмоции. Утром – эйфорию от победы над сборной ЮАР, причем, с разгромным счетом – 11:0. Сразу пять результативных баллов в свою копилку бомбардира положила Крестина Попкова, покер оформила Юлия Михейчик.

А вот вечером девушек ждало ожидаемое, в принципе, поражение от голландок. «Оранжевые» навели шороху и в ходе предчемпионатных спаррингов, и непосредственно по ходу турнира, обыгрывая оппонентов с неприличными 14:0, 15:0.

Проигрыш белорусок 1:8 на этом фоне выглядит не таким плачевным. Тем более, что первую половину наши девушки провели абсолютно на равных.

Игорь Мирзагоянов, главный тренер женской сборной Беларуси по индорхоккею:

В конце концов, решили все стандартные положения. Вы видели сами: у голландцев малый угловой отработан великолепно, бросок шикарный. Практически все мячи были нам забиты со стандартных положений.

Но важнейший с точки зрения турнирных перспектив матч ожидал белорусок на следующий день. В утренней сессии подопечные Игоря Мирзгоянова должны были обыгрывать чешек, чтобы гарантировать себе второе место в группе, а значит и удобный посев в четвертьфинале.

Задачу белоруски решили эффектно, разгромив соперниц – 7:0. В тот момент казалось, на волне эйфории наши на нынешнем чемпионате обязательно поборются за пьедестал.

Само первенство, к слову, было организовано с истинно немецкой точностью. Расписание матчей, которые проходили буквально один за одним, разминок и даже выдачи ключей от раздевалок выверено до минуты. Шатлы между гостиницами и ареной, перевозившие команды, курсировали исключительно по расписанию. Разве что голландцы могли не подстраиваться под график. Они добирались в номера привычным для себя ходом – на велосипедах.

Голландская фан-группа, кстати, была одной из самых многочисленных на форуме. И благодаря оранжевым цветам и неординарной одежде, определенно, самой яркой.

Старались не отставать и австралийцы, болевшие за своих в буквальном смысле от мала до велика. Одного из лидеров австралийской сборной Курта Оджилви, например, поддерживала в том числе и совсем крошечная дочь, совершившая по такому поводу далекий перелет с другого континента. Хотя ему и так была бы обеспечена семейная поддержка – в австралийской команде выступают сразу три брата.

Курт Оджилви, игрок мужской сборной Австралии по индорхоккею:

Мы из большой семьи и нам нравится играть в хоккей. К счастью, все мы в национальной сборной. У нас еще есть старший брат – он нас поддерживает на трибунах. А две сестры тоже играют в женской сборной.

Флинн Оджилви, игрок мужской сборной Австралии по индорхоккею:

Индорхоккей у нас в стране не так развит, как хоккей на траве. Но этот вид спорта тоже кажется зрелищным. Мы постараемся подтянуться к мировым лидерам.

Белорусской сборной по индорхоккею активная поддержка за рубежом только снится. Так что можно было не сомневаться, что в четвертьфинальном матче с австрийками, за которых соседи-немцы живо болеют, наши окажутся в полном смысле в гостевой роли. Но к этому девушки были готовы.

Рита Батура, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Австрийки – это команда нашего уровня. На прошлом чемпионате Европы мы уступили им в один мяч, и поэтому борьба тоже будет сильной, но я думаю, что мы выиграем. Потому что настрой у всех такой, что нужно наказывать их.

Настрой на борьбу и характер белоруски в противостоянии с австрийками продемонстрировали в полной мере. Проигрывая 0:3, они сумели сравнять счет и даже, более того, в самой концовке получив право на малый угловой, имели шанс вырвать победу, но ничем иным как невезением объяснить дальнейшее развитие событий невозможно. При розыгрыше стандарта один из лидеров команды Юля Михейчик угодила в штангу и, более того, неудачно подвернув ногу, на ровном месте получила травму, которая выбила ее из игры почти на полгода.

Черный для белорусок вечер продолжился и в серии буллитов. Австрийки взяли верх и радостно стали готовится к матчу полуфинала. Белорусок ждала борьба за места с пятого по восьмое.

Попасть в восьмерку сильнейших команд планеты – уже достижение, которым могут похвастать не в каждом виде спорта. Но, разумеется, после обидного проигрыша в матче за «бронзу» на прошлом чемпионате мира, а также располагая третьим рейтингом в мире, девушки хотели большего. Но спорт есть спорт. Здесь не всегда побеждает сильнейший. Здесь большую роль играет фарт и удача. Здесь все может измениться в одно мгновение.

Собираться на именуемый в народе «утешительный» турнир всегда непросто морально. Быть может, поэтому наши девушки где-то теряли концентрацию и не всегда слушали и слышали советы.

В предпоследний день форума наша сборная минимально уступила полькам (2:3), и белорускам оставалось лишь бороться за седьмую строчку.

Ольга Шинтарь, капитан женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Так уверенно попали в восьмерку сильнейших команд мира, все складывалось нормально, но вчерашняя игра, наверное, нас выбила из колеи, когда мы проиграли по пенальти Австрии. Поэтому, наверное, где-то не собрались мы сегодня на Польшу.

Последний матч турнира девушки не могли себе позволить проиграть. Встреча с австралийками подсластила пилюлю: победа (3:1) и итоговое седьмое место.

Разумеется, не удалось избавиться от мыслей, что, сложись игра с австрийками по-другому, и матч за «бронзу» был бы гарантирован, а там чешки, которых на групповом этапе обыгрывали 7:0. Но в спорте не место сослагательному наклонению.

Игорь Мирзагоянов, главный тренер женской сборной Беларуси по индорхоккею:

На сегодняшний день в индорхоккее сборная команда Беларуси уже на протяжении многих лет достаточно доминировала. И я считаю, что сегодня итоговое седьмое место – это не наше место. Потому что в индорхоккее у нас славные традиции, мы умеем играть. Минус в том, что у нас на сегодняшний день всего четыре команды играют в чемпионате Республики Беларусь. Надо расширять географию. Когда-то у нас было восемь команд. У нас закрылась точка в Бобруйске. Надо возрождать.

Проблем у вида спорта действительно хватает. Впрочем, как и в любом другом.

Ольга Шинтарь, капитан женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Почему у нас даже такое бывает, что не пускают в Беларуси во многие залы? Потому что после попадания мяча в стену она осыпается, остается ямка. Для нас нужны залы приспособленные, подготовленные. Чтобы была какая-то сетка. Когда мяч попадает, гасится.

Но девушки не унывают, лишь скромно замечая, что иногда хотелось быть чуть больше внимания к своему виду. Они по-прежнему преданно и всецело отдаются хоккею на траве, даже не представляя себе жизни без этого. И потихоньку приобщают к виду спорта и детишек, готовят новое поколение.

Юля Курганская, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Как-то на соревнованиях покупала ей клюшку, она поменьше размером. Приходила со мной на тренировки. Говорила, что посидит рядом. А потом возьмет клюшку, мячик, что-то попытается немножко поиграть. Ей нравится. Но пока отправлять ее в спорт, чтобы постоянно были тренировки профессиональные, еще рано.

Профессиональный спорт – это, безусловно, постоянное испытание на выносливость, постоянные разъезды и расставания с близкими, постоянные травмы и поражения. Но вместе с тем это яркие эмоции, это победы и драйв. И пусть нынешний мировой форум сложился для белорусских хоккеисток не самым удачным образом, главные достижения еще впереди. Они, безусловно, сделали выводы и они снова рвутся в бой, ведь они – рыцари в юбках.