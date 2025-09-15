Новости по тегу #Женский хоккей

Подопечные Константина Немирко дважды обыграли сверстниц из провинции Сычуань и заняли 9-е место на турнире.
Поражение – 0:4.
15 февраля в столице пройдет Всемирный женский хоккейный матч.
Белоруски одержали победу над командой Башкортостана в овертайме со счетом 4:3. Решающую шайбу в ворота соперниц забросила Ангелина Захарчук.
Трофей оспорят три команды.
К сожалению, пока наши девушки не могут найти свою игру. В третьем матче турнира отечественная команда уступила сверстницам из Челябинской области.
Соперницы дважды поразили наши ворота. Белоруски не смогли ответить ни разу. Как итог – поражение – 0:2.
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