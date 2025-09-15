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Новости по тегу #Женский хоккей

Женская сборная Беларуси по хоккею U-18 одержала победу над командой Китая на первом этапе Первенства России
15 сентября 2025 20:10

Женская сборная Беларуси по хоккею U-18 одержала победу над командой Китая на первом этапе Первенства России

Женская сборная Беларуси U15 уступила команде Москвы на Всероссийском соревновании по хоккею
17 марта 2025 20:12

Женская сборная Беларуси U15 уступила команде Москвы на Всероссийском соревновании по хоккею

Кого сложнее учить: парней или девушек? Мнение тренера женской сборной по хоккею
13 февраля 2025 14:09

Кого сложнее учить: парней или девушек? Мнение тренера женской сборной по хоккею

Женская сборная Беларуси по хоккею заняла 6-е место на турнире в России
29 января 2025 20:06

Женская сборная Беларуси по хоккею заняла 6-е место на турнире в России

В Минске стартовал второй сезон Женской хоккейной лиги
29 октября 2024 20:30

В Минске стартовал второй сезон Женской хоккейной лиги

Женская сборная Беларуси по хоккею до 15 лет уступила сверстницам из Челябинской области
17 октября 2024 19:55

Женская сборная Беларуси по хоккею до 15 лет уступила сверстницам из Челябинской области

Женская сборная Беларуси по хоккею U15 уступила команде «Москва-2»
16 октября 2024 20:06

Женская сборная Беларуси по хоккею U15 уступила команде «Москва-2»

Какими чертами должны обладать хоккеистки? Пообщались с представителями женской лиги Беларуси
05 ноября 2023 19:09

Какими чертами должны обладать хоккеистки? Пообщались с представителями женской лиги Беларуси

Представитель Федерации хоккея Беларуси рассказал, как устроена женская лига
04 ноября 2023 12:50

Представитель Федерации хоккея Беларуси рассказал, как устроена женская лига

«В их глазах виден огонь». В Раубичах тренируют женскую сборную Беларуси по хоккею
30 марта 2023 15:00

«В их глазах виден огонь». В Раубичах тренируют женскую сборную Беларуси по хоккею

«Сборы проходят весело, задорно». Как стартовал второй в истории кэмп женской сборной Беларуси по хоккею?
06 января 2023 19:48

«Сборы проходят весело, задорно». Как стартовал второй в истории кэмп женской сборной Беларуси по хоккею?

Гродненский «Ритм» стал чемпионом Беларуси по хоккею на траве среди женщин
20 июня 2022 20:47

Гродненский «Ритм» стал чемпионом Беларуси по хоккею на траве среди женщин