Министр спорта и туризма: Сегодня многих чиновников можно встретить на беговой дорожке, на велосипеде, с теннисной ракеткой или на лыжах

Новости Беларуси. Юниорский чемпионат мира по биатлону завершен. Следующий пройдет в Румынии. Но для любителей этого вида спорта внимание переместиться в предстоящие дни в Финляндию, где с 4 по 15 марта пройдет «взрослый» чемпионат мира по биатлону.

Кстати, одним из фаворитов этих соревнований является Дарья Домрачева. Она лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону. Кроме нее в состав женской команды от Беларуси вошли Надежда Скардино, Надежда Писарева, Анастасия Дуборезова и Ирина Кривко. Не надо забывать и про мужскую часть сборной. А в целом о белорусском спорте ведущий программы «Неделя» пообщался с министром спорта и туризма Александром Шамко.

В Раубичах завершился чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей. Как бы вы оценили подготовку этого мирового первенства?



Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Многие эксперты международные дали высокую оценку о том, что это комплекс, который сегодня входит в лучшую тройку мировых спортивных комплексов для проведения биатлона. Я считаю, что те позитивные отзывы и спортсменов, и, конечно же, наших болельщиков, зрителей, я думаю, что 25 тысяч человек посетило – чуть-чуть больше 25 тысяч, 300 человек.

Некоторые говорят, 30, наверное, может быть.

Александр Шамко:

У нас, кстати, есть точный подсчет. Фактически до человека там посчитали. Называя цифру около 25 тысяч, или более 25 тысяч – это тоже оценка, прежде всего, и вопросов популярности спорта в целом в стране, популярности вида спорта как биатлона, интереса населения. И, конечно же, оценка комплекса. Потому что люди хотят смотреть спортивные состязания в комфортных современных условиях. Большую заинтересованность проявили наши соседи. Именно пользоваться комплексом как учебно-тренировочной базой для подготовки. Поэтому, я думаю, уже такие заявки поступают. Мы, безусловно, увеличим возможность, скажем так, экспорта услуг. Конечно, основная задача – создание условий для наших национальных команд.



Выступление белоруской сборной на чемпионате, я не буду скрывать, слышались такие, даже осторожные прогнозы, что, может быть, и медалей никаких ждать не стоит.



Александр Шамко:

Выступление сборной порадовало. Я думаю, что, говорю сейчас не как министр спорта, а как болельщик, порадовало своей интригой, своей борьбой. Я бы не только рассматривал результаты чемпионата с медальных позиций, с зачета. Я бы рассматривал еще с оценки, индивидуальной оценки выступления каждого. Наверное, та проблема, которая сегодня есть в спорте, в биатлоне, и не только в нашей республике, переход из юношеского спорта во взрослый, задача – довести спортсменов, сделать из перспективных молодых спортсменов спортсменов топового уровня: таких как Дарья Домрачева, Надежда Скардино. Этот вопрос действительно является проблемным сегодня, но, говоря, если, сравнивая нас с другими странами, мы, наверное, находимся в более сложной ситуации. Если с той же Россией, то по количеству населения, занимающегося, у нас, конечно, эта цифра гораздо меньше. Поэтому нам нужно брать не количеством, а качеством, подготовкой спортсмена. И такие ребята, каждый, должны быть на особом счету, и должен быть особый подход. К слову сказать, в биатлоне, на мой взгляд, это получается.



Президент, касаясь спортивной тематики, очень часто говорит, что клубам нужно учиться самим зарабатывать деньги, а не только надеяться на государственную поддержку. В этом вопросе есть какие-то подвижки?



Александр Шамко:

Я думаю, что уже такая определенная точка невозврата уже пройдена. И в основной своей массе меняется ментальность, меняются подходы и самих клубов, и учредителей. К этим вопросам сегодня фактически по клубам, нельзя говорить, что все клубы, такой средний показатель, обще-статистический он сегодня есть. Статистикой зафиксировано, что 50 % на те вопросы, которые ведут сегодня на содержание клубов, они идут, скажем так, из негосударственных источников. То есть, фактически удалось снизить нагрузку на государство. Я думаю это правильное направление. Мы не думаем останавливаться. Нужно искать новые формы. Новые такие стратегические направления для того, чтобы и суметь зарабатывать, и привлекать дополнительный ресурс.

Как считаете, в Беларуси нужно развивать как можно больше видов спорта, или все-таки, может быть, сосредоточиться на тех, где у нас действительно все хорошо получается. Тот же биатлон, теннис, плавание.

Александр Шамко:

Во-первых, мы и не ставим такой задачи – ограничивать развитие видов спорта. Другой вопрос, это вопрос государственной поддержки. Могут развиваться самые разнообразные виды спорта сегодня. И это даже, может быть, неплохо. Почему? Потому что среди молодежи сегодня масса новых направлений, таких современных, которые вовлекают их в спорт, занятие физической культурой. Но кто может сказать, что это плохо. Это неплохо. Другой вопрос – концентрация ресурса государственного на тех видах спорта, которые смогут достичь результата. То есть, наверное, не совсем по-государственному и правильно было бы развивать те виды спорта, которые у нас нет традиций, нет материальной базы, нет школы. Правильно поддерживать там, где мы имеем хорошие традиции, хорошую школу, где прирастает материальная база. Поэтому мы и концентрируем сегодня, вот в части подготовки национальных команд, у нас 85% бюджета Министерство спорта заложено именно на тех основных видах спорта, там по летним 15 видов спорта, где мы сосредотачиваем усилия.



Вам самому удается на личностном уровне заниматься каким-нибудь видом спорта? И вообще, белорусские чиновники, они спортивные люди, они участвуют в пропаганде здорового образа жизни?



Александр Шамко:

Что касается меня, то теннис, горные лыжи, правда, вот из-за погодных условий как-то в последнее время не всегда удается. Хотя и в нашей стране, хоть и небольшие, но условия созданы для занятия этим видом спорта. Летом, конечно, велосипед и бассейн. Плавание пользуется в нашей стране большой популярностью. Личным примером глава нашего государства показывает: и на лыжне, и игра в хоккей, и другие виды спорта, которыми лично президент занимается. Поэтому это, конечно, хороший пример, хороший заряд, так сказать, позитивной энергии для чиновников. И хороший пример для подражания. И действительно сегодня многих чиновников можно встретить, которые на беговой дорожке, или на велосипеде, или с теннисной ракеткой, или на лыжах, когда есть снег, естественно. Поэтому, я думаю, в этом плане нашему государству, и спорту, наверное, повезло. Кроме того, многие чиновники, многие бизнесмены сегодня являются руководителями федераций. Как я уже говорил, у нас государственно-общественная ответственность за развитие видов спорта, и это, конечно же, здорово помогает в развитии того или иного вида спорта. Потому что всегда разговариваешь на одном языке, всегда видишь отношение руководства федерации, заинтересованность. Я думаю, что тот факт, что мы прирастаем по количеству проведений международных соревнований, наверное, тоже о чем-то говорит. Смотрите, прошлый год, кроме того, что он был годом гостеприимства, можно было еще назвать и годом спорта, потому что прошел и под флагом Олимпийских игр, и под прекрасно проведенным чемпионатом мира по хоккею. Ряд чемпионатов мира, где пришлось участвовать нашим спортсменам. Юношеские Олимпийские игры: кстати, там тоже, мы говорили про резерв, там были показаны хорошие результаты, лучший результат за ту, хоть и немноголетнюю пока историю этих игр. Но динамика есть.