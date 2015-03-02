БГК имени Мешкова обыграл гандболистов македонского «Металлурга» в SEHA-лиге — 25:23

Новости Беларуси. БГК им. Мешкова обыграл македонского «Металлурга» в очередном матче группового этапа SEHA-лиги. Эта виктория позволила белорусам продолжить игру за выход из группы. Хотя противостояние получилось тяжелым. Несмотря на стартовый отрыв, избежать нервной концовки хозяевам не удалось. Но к финальной сирене на табло горели цифры 25:23 в нашу пользу.

В составе БГК бомбардирскими навыками блеснул Янко Божович, отличившийся пять раз. В турнирной таблице белорусский клуб идет на 5 позиции, имея одинаковое количество баллов с «Загребом» и «Татраном», сообщили в программе «СТВ-спорт».