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БГК имени Мешкова обыграл гандболистов македонского «Металлурга» в SEHA-лиге — 25:23

02 марта 2015 11:28
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Новости Беларуси. БГК им. Мешкова обыграл македонского «Металлурга» в очередном матче группового этапа SEHA-лиги. Эта виктория позволила белорусам продолжить игру за выход из группы. Хотя противостояние получилось тяжелым. Несмотря на стартовый отрыв, избежать нервной концовки хозяевам не удалось. Но к финальной сирене на табло горели цифры 25:23 в нашу пользу.

В составе БГК бомбардирскими навыками блеснул Янко Божович, отличившийся пять раз. В турнирной таблице белорусский клуб идет на 5 позиции, имея одинаковое количество баллов с «Загребом» и «Татраном», сообщили в программе «СТВ-спорт».      

# Гандбол # Янко Божович

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