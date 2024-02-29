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На Республиканских соревнованиях «Золотая шайба» в дивизионе А закончился предварительный раунд

29 февраля 2024 19:42
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На финальном этапе Республиканских соревнований «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси в дивизионе А старшей возрастной группы закончился предварительный раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На Республиканских соревнованиях «Золотая шайба» в дивизионе А закончился предварительный раунд-1

По его итогам стали известны команды, которые поборются за медали престижного турнира. За золото сразятся столичные «Локомотив» и «Торнадо». Отметим, юные игроки «Локомотива» забросили 65 шайб всего за три матча. В поединке за бронзовые награды сойдутся «Ястребы» и «Северные медведи». Победители и призеры определятся уже в пятницу, 1 марта.

# Хоккей

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