На Республиканских соревнованиях «Золотая шайба» в дивизионе А закончился предварительный раунд

На финальном этапе Республиканских соревнований «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси в дивизионе А старшей возрастной группы закончился предварительный раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По его итогам стали известны команды, которые поборются за медали престижного турнира. За золото сразятся столичные «Локомотив» и «Торнадо». Отметим, юные игроки «Локомотива» забросили 65 шайб всего за три матча. В поединке за бронзовые награды сойдутся «Ястребы» и «Северные медведи». Победители и призеры определятся уже в пятницу, 1 марта.