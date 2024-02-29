Женская сборная Беларуси по гандболу одержала две победы в спаррингах с московским ЦСКА

В этих играх главный тренер Валерий Певницкий дал возможность проявить себя игрокам национального чемпионата. И они не подвели. В первом поединке преимущество белорусок было бесспорным – 40:31. Второй матч получился более упорным, но также завершился в пользу нашей команды – 32:29. Лучшим игроком матча признана наша левая полусредняя Дарья Авдошко, забросившая в четверг, 29 февраля, девять мячей.

Валерий Певницкий, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу: Мне нравится то, что молодые девочки, именно молодые начинают входить постепенно во взрослый гандбол. Хотя наши девочки и старше, хочется сказать спасибо – победа есть победа. Кто-то сыграл хуже, кто-то лучше. Но, в принципе, мы играли в командную игру и выиграли две игры, что очень приятно.

Дарья Авдошко, игрок женской сборной Беларуси по гандболу:

В принципе, довольна игрой. Очень бегучие девочки, очень быстрые. Вторую игру, конечно, было тяжело играть. Но, боевой дух белорусов всегда нам помогает. А в целом в команде было мало тренировочного времени, чтобы сыграть, но какие-то комбинации получались, было взаимодействие. То есть на этом сборе взаимодействия было побольше. Россияне тоже никогда не сдаются. Но мы отстояли свое и доказали, что победа будет на нашей стороне.

Матчи с россиянками стали для нас хорошей традицией. Белоруски играют не только с клубами, но и со сборной – одной из сильнейших в мире. Следующий сбор со спаррингами с национальной российской командой белоруски проведут в апреле.