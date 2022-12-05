БК «Минск» проводит матч с «Нижним Новгородом». Как проходит встреча?
Баскетболисты клуба «Минск» проводят очередной домашний поединок регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Противостоит белорусскому коллективу команда «Нижний Новгород», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За ходом матча следит наш корреспондент Артем Шукалович.
Артем Шукалович, корреспондент:
Матч против «Нижнего Новгорода» для белорусского коллектива 13-й в нынешнем сезоне. На данный момент подопечные Ростислава Вергуна занимают предпоследнее 11-е место в турнирной таблице. Прошлый поединок завершился для минчан неудачей, однако до этого им удалось прервать серию из 10 поражений кряду. Но, даже несмотря на это, болельщики приходят поддержать команду.
К слову, эта поддержка как раз сегодня кстати, ведь соперник не из простых. «Нижний Новгород» идет в чемпионате на шестом месте. Сейчас подходит к концу третья четверть, счет – 47:32 в пользу гостей. Нужно отметить, что игра для наших парней не заладилась с первого тайма. На перерыв ушли, проигрывая 9 очков, а затем преимущество приезжей команды продолжило расти. После второй 10-минутки их отрыв увеличился до 11 баллов.
Так или иначе игра уже близка к развязке. Совсем скоро стартует последняя четверть, где мы узнаем победителя.
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