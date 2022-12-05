Прямой эфир

БК «Минск» проводит матч с «Нижним Новгородом». Как проходит встреча?

05 декабря 2022 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Баскетболисты клуба «Минск» проводят очередной домашний поединок регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Противостоит белорусскому коллективу команда «Нижний Новгород», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За ходом матча следит наш корреспондент Артем Шукалович.

БК «Минск» проводит матч с «Нижним Новгородом». Как проходит встреча?-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Матч против «Нижнего Новгорода» для белорусского коллектива 13-й в нынешнем сезоне. На данный момент подопечные Ростислава Вергуна занимают предпоследнее 11-е место в турнирной таблице. Прошлый поединок завершился для минчан неудачей, однако до этого им удалось прервать серию из 10 поражений кряду. Но, даже несмотря на это, болельщики приходят поддержать команду.

БК «Минск» проводит матч с «Нижним Новгородом». Как проходит встреча?-4

К слову, эта поддержка как раз сегодня кстати, ведь соперник не из простых. «Нижний Новгород» идет в чемпионате на шестом месте. Сейчас подходит к концу третья четверть, счет – 47:32 в пользу гостей. Нужно отметить, что игра для наших парней не заладилась с первого тайма. На перерыв ушли, проигрывая 9 очков, а затем преимущество приезжей команды продолжило расти. После второй 10-минутки их отрыв увеличился до 11 баллов.

БК «Минск» проводит матч с «Нижним Новгородом». Как проходит встреча?-7

Так или иначе игра уже близка к развязке. Совсем скоро стартует последняя четверть, где мы узнаем победителя.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Баскетбол # Артем Шукалович # Ростислав Вергун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Наши тренеры – волшебники». СДЮШОР волейбольного клуба «Минск» отметила 55-летие
05 декабря 2022 14:32

«Наши тренеры – волшебники». СДЮШОР волейбольного клуба «Минск» отметила 55-летие

Долгие тренировки и радость за победу. Как проходили соревнования по карате в БГУ?
05 декабря 2022 14:03

Долгие тренировки и радость за победу. Как проходили соревнования по карате в БГУ?

Сборная Беларуси по муай-тай выиграла 16 медалей на Кубке Содружества
05 декабря 2022 13:38

Сборная Беларуси по муай-тай выиграла 16 медалей на Кубке Содружества