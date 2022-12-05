БК «Минск» проводит матч с «Нижним Новгородом». Как проходит встреча?

Артем Шукалович, корреспондент: Матч против «Нижнего Новгорода» для белорусского коллектива 13-й в нынешнем сезоне. На данный момент подопечные Ростислава Вергуна занимают предпоследнее 11-е место в турнирной таблице. Прошлый поединок завершился для минчан неудачей, однако до этого им удалось прервать серию из 10 поражений кряду. Но, даже несмотря на это, болельщики приходят поддержать команду.

К слову, эта поддержка как раз сегодня кстати, ведь соперник не из простых. «Нижний Новгород» идет в чемпионате на шестом месте. Сейчас подходит к концу третья четверть, счет – 47:32 в пользу гостей. Нужно отметить, что игра для наших парней не заладилась с первого тайма. На перерыв ушли, проигрывая 9 очков, а затем преимущество приезжей команды продолжило расти. После второй 10-минутки их отрыв увеличился до 11 баллов.