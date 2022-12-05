«Наши тренеры – волшебники». СДЮШОР волейбольного клуба «Минск» отметила 55-летие

Новости Беларуси. Зажигательные танцы, квесты, песни, улыбки и смех. Именно так отпраздновали 55-летие Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва волейбольного клуба «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более 400 юных воспитанников имели возможность принять участие в развлекательной программе, а это разнообразные интерактивные площадки, аттракционы и флешмобы. Также в рамках праздника прошло посвящение маленьких воспитанников СДЮШОР, которые принесли клятву и стали частью большой волейбольной семьи. Поздравить всех причастных с праздником пришли почетные гости.

Владимир Ващенко, председатель Белорусской федерации волейбола:

Праздник действительно замечательный, ведь 55 лет школе, которая подготовила немало потрясающих волейболистов, которые на всех уровнях играли: и в молодежных сборных, и в национальных сборных. И сегодня многие воспитанники составляют основу нашей национальной сборной. И, конечно, посвящение молодых ребят в «сдюшорята» – это для нас тоже праздник, потому что мы видим, с каким удовольствием дети идут заниматься волейболом. Я рад, что сегодня у нас достаточно развитая сеть спортивных школ волейбольных, я все объезжаю, встречаюсь с детьми. Действительно желание. Дети хотят просто заниматься спортом. А то, что занимаются волейболом, для нас это дополнительная помощь в подготовке спортсменов высокого класса.

Всего же в спортшколе занимается 875 детей, а тренировочный процесс ведут 24 наставника. 19 команд выступают на республиканском турнире «Мяч над сеткой». А самые старшие ученики СДЮШОР пробуют силы в чемпионате страны. Школа уже дала жизнь большому количеству именитых спортсменов. Но работа продолжается. Руководство и тренеры ставят перед собой и воспитанниками большие цели и уверенно идут к ним.

Сергей Рускевич, председатель ВК «Минск»:

Наши тренеры – волшебники, они умудряются заинтересовать детей настолько, что они готовы бросить все, бежать на тренировку, участвовать в соревнованиях. При этом тренер – это не только человек, который приходит и учит ребенка играть в волейбол, но это еще и подспорье родителям. Они учатся быть самостоятельными, они учатся нести ответственность друг за друга. Они учатся быть коллективом.