13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея

Новости Беларуси. Проводимый в Минске Рождественский турнир объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 января на открытии XV Рождественского международного турнира любителей хоккея и республиканских соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матч-открытие турнира болельщики ждали с двойным интересом – поболеть за своих и посмотреть на игру звезд мирового хоккея, которых в 15-й раз объединил минский лед.

Я жду, что здесь будет очень много народа и все будут кричать «ура». Мне тут нравится, и настроение интригующее.

Итак, Рождественский турнир официально дал старт грандиозному спортивному году в Беларуси – стране-хозяйке II Европейских игр. Статус неофициального чемпионата мира, как называют любительское первенство, в этом году как никогда оправдан.

«Спорт объединяет народы». Президент Беларуси на церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея

Символично, спутник соревнований – финал «Золотой шайбы». И юным хоккеистам есть, у кого поучиться. В составе сборной Международной федерации хоккея легендарные игроки. Первый период выдался таким напряженным, что ломались клюшки. Однако на перерыв ушли, сравняв счет.