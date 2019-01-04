Прямой эфир

13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея

04 января 2019 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проводимый в Минске Рождественский турнир объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 января на открытии XV Рождественского международного турнира любителей хоккея и республиканских соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея-1

13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея-3

13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея-5

Глава государства поздравил участников соревнований и болельщиков с началом нового спортивного года.

С подробностями наш корреспондент Яна Шипко.

Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея

Матч-открытие турнира болельщики ждали с двойным интересом – поболеть за своих и посмотреть на игру звезд мирового хоккея, которых в 15-й раз объединил минский лед.

13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея-8

13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея-10

Я жду, что здесь будет очень много народа и все будут кричать «ура». Мне тут нравится, и настроение интригующее.

Итак, Рождественский турнир официально дал старт грандиозному спортивному году в Беларуси – стране-хозяйке II Европейских игр. Статус неофициального чемпионата мира, как называют любительское первенство, в этом году как никогда оправдан.

«Спорт объединяет народы». Президент Беларуси на церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея

Символично, спутник соревнований – финал «Золотой шайбы». И юным хоккеистам есть, у кого поучиться. В составе сборной Международной федерации хоккея легендарные игроки. Первый период выдался таким напряженным, что ломались клюшки. Однако на перерыв ушли, сравняв счет.

13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея-13

Томмазо Теофоли, защитник сборной команды Международной федерации хоккея:
Это совсем не простая игра! Беларусь – соперник топ-уровня. Всё идеально. Очень рад быть здесь. По атмосфере и организации это поистине сравнимо с чемпионатом мира.

13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея-16

Геннадий Савилов, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:
Рад, что хотя бы на любительском уровне довелось сыграть против таких мастеров действительно экстра-класса мирового уровня. Поражает, что наша страна не только хочет принимать турниры такого уровня, но и может их делать.

Перехвативших инициативу хозяев турнира было уже не остановить. Предпоследнюю шайбу забил Александр Лукашенко. 13:7 – счастливый финальный счет для нашей команды.

13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея-19

13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея-21

13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея-23

Олег Антоненко, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:
Тем интересней эта игра. Я думаю, она смотрится, она довольно комбинационная, с большим обилием голов, поэтому болельщикам должно понравиться.

Этот матч запомнится не только интригующей игрой. Впервые в истории турнира на льду представительница прекрасного, но отнюдь не слабого пола.

13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея-26

Еще четыре игры нас ждут сегодня. Наша команда сразится со сборной Балтии. Болельщикам за праздничной атмосферой и спортивными эмоциями нужно поспешить на «Чижовка-Арену».

Хоккей. «Золотая шайба». Команды «Грифоны» и «Атлант» добились крупных побед по итогам игрового дня турнира

13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея-29

13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея-31

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Геннадий Савилов # Томмазо Теофоли # Олег Антоненко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. «Золотая шайба». Команды «Грифоны» и «Атлант» добились крупных побед по итогам игрового дня турнира
03 января 2019 21:14

Хоккей. «Золотая шайба». Команды «Грифоны» и «Атлант» добились крупных побед по итогам игрового дня турнира

Матч Арины Соболенко и Марии Шараповой перенесён на 4 января
03 января 2019 21:06

Матч Арины Соболенко и Марии Шараповой перенесён на 4 января

Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея
03 января 2019 18:57

Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея