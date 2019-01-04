13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея
Новости Беларуси. Проводимый в Минске Рождественский турнир объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 января на открытии XV Рождественского международного турнира любителей хоккея и республиканских соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства поздравил участников соревнований и болельщиков с началом нового спортивного года.
С подробностями наш корреспондент Яна Шипко.
Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея
Матч-открытие турнира болельщики ждали с двойным интересом – поболеть за своих и посмотреть на игру звезд мирового хоккея, которых в 15-й раз объединил минский лед.
Я жду, что здесь будет очень много народа и все будут кричать «ура». Мне тут нравится, и настроение интригующее.
Итак, Рождественский турнир официально дал старт грандиозному спортивному году в Беларуси – стране-хозяйке II Европейских игр. Статус неофициального чемпионата мира, как называют любительское первенство, в этом году как никогда оправдан.
«Спорт объединяет народы». Президент Беларуси на церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея
Символично, спутник соревнований – финал «Золотой шайбы». И юным хоккеистам есть, у кого поучиться. В составе сборной Международной федерации хоккея легендарные игроки. Первый период выдался таким напряженным, что ломались клюшки. Однако на перерыв ушли, сравняв счет.
Томмазо Теофоли, защитник сборной команды Международной федерации хоккея:
Это совсем не простая игра! Беларусь – соперник топ-уровня. Всё идеально. Очень рад быть здесь. По атмосфере и организации это поистине сравнимо с чемпионатом мира.
Геннадий Савилов, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:
Рад, что хотя бы на любительском уровне довелось сыграть против таких мастеров действительно экстра-класса мирового уровня. Поражает, что наша страна не только хочет принимать турниры такого уровня, но и может их делать.
Перехвативших инициативу хозяев турнира было уже не остановить. Предпоследнюю шайбу забил Александр Лукашенко. 13:7 – счастливый финальный счет для нашей команды.
Олег Антоненко, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:
Тем интересней эта игра. Я думаю, она смотрится, она довольно комбинационная, с большим обилием голов, поэтому болельщикам должно понравиться.
Этот матч запомнится не только интригующей игрой. Впервые в истории турнира на льду представительница прекрасного, но отнюдь не слабого пола.
Еще четыре игры нас ждут сегодня. Наша команда сразится со сборной Балтии. Болельщикам за праздничной атмосферой и спортивными эмоциями нужно поспешить на «Чижовка-Арену».
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