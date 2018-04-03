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«Не хватает чистоты»: тренер «Минчанки» – о проигрыше команде «Эджзаджибаши»

03 апреля 2018 20:52
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» 3 апреля провела первую игру финальной серии Кубка ЕКВ. Противостоял команде Виктора Гончарова грозный «Эджзаджибаши», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Не хватает чистоты»: тренер «Минчанки» – о проигрыше команде «Эджзаджибаши»-1

Турецкая команда расценивается как явный фаворит противостояния. Сегодняшний матч эти прогнозы оправдал. В первых двух сетах гостьи чувствовали себя уверенно, и лишь в третьем «Минчанке» удалось навязать оппоненту борьбу.

«Не хватает чистоты»: тренер «Минчанки» – о проигрыше команде «Эджзаджибаши»-4

В упорном противостоянии белорусский коллектив взял один сет, но на большее сил не хватило. «Эджзаджибаши» сильнее, 3:1. Теперь наши волейболистки настраиваются на ответную выездную игру.

Подробности борьбы в сюжете.

Как волейболистки «Минчанки» готовились к Кубку ЕКВ? Репортаж СТВ

# Фотофакт # Виктор Гончаров # Волейбол # Александр Сингаевский

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