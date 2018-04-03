«Не хватает чистоты»: тренер «Минчанки» – о проигрыше команде «Эджзаджибаши»

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» 3 апреля провела первую игру финальной серии Кубка ЕКВ. Противостоял команде Виктора Гончарова грозный «Эджзаджибаши», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» 3 апреля провела первую игру финальной серии Кубка ЕКВ. Противостоял команде Виктора Гончарова грозный «Эджзаджибаши», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турецкая команда расценивается как явный фаворит противостояния. Сегодняшний матч эти прогнозы оправдал. В первых двух сетах гостьи чувствовали себя уверенно, и лишь в третьем «Минчанке» удалось навязать оппоненту борьбу.
В упорном противостоянии белорусский коллектив взял один сет, но на большее сил не хватило. «Эджзаджибаши» сильнее, 3:1. Теперь наши волейболистки настраиваются на ответную выездную игру.
Подробности борьбы в сюжете.
Как волейболистки «Минчанки» готовились к Кубку ЕКВ? Репортаж СТВ