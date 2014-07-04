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Футболисты сборной Германии заболели перед матчем 1/4 с Францией

04 июля 2014 14:42
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ЧМ-2014 по футболу. Семеро футболистов сборной Германии заболели перед матчем со сборной Франции в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Бразилии.

Как заявил главный тренер сборной Йоахим Лев, у его подопечных простуда или грипп. Виной всему, по его мнению, кондиционеры в номерах, переезды и перепады температуры.

Фамилии этой семерки коуч не озвучил. 

Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии:
Пока все не так плохо. Я не хочу драматизировать. Надеюсь, мы будем в полным составе.

Каким будет немецкий эшелон в этом матче, пока не известно, но, как минимум, класс игроков команды позволяет Леву варьировать состав, менять позиции игроков. Например, Филипп Лам может играть и в защите, и в полузащите.

О Филиппе Ламе, самом низкорослом футболисте сборной Германии, читайте здесь!

Правда, такие возможности бундестим не пугают соперников - ни французских футболистов, ни их тренерский штаб.

Дидье Дешам, тренер сборной Франции:
Не скажу, что нас это очень заботит. Немецкая пресса хочет, чтобы Лам играл как правый защитник. Но это для нас не проблема. У соперника большой выбор классных игроков на всех позициях. Это очень солидная команда с индивидуально сильными игроками.

Франции Уго Льорис, голкипер сборной:
Мы все с нетерпение ждем матча. Мы готовы ко всему с тактический точки зрения, наверняка нас ждет прессинг по всему полю и какие-то тактические сюрпризы со стороны немецкой сборной. Но мы сделаем все, что возможно, чтобы выиграть.

Матч Германия - Франция состоится 4 июля в 19.00

Чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!

# Чемпионат мира по футболу # Йоахим Лев # Дидье Дешам

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