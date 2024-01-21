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Арина Соболенко – четвертьфиналистка чемпионата Австралии по теннису: «Я очень довольна уровнем игры»

21 января 2024 08:03
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О тех, кто представляет Беларусь на спортивном олимпе. Одна из первых – Арина Соболенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша теннисная прима продолжает победной поступью шагать по кортам открытого чемпионата Австралии. Она добралась до четвертьфинала.

Арина Соболенко – четвертьфиналистка чемпионата Австралии по теннису: «Я очень довольна уровнем игры»-1

На предыдущей стадии была повержена представительница Америки Аманда Анисимова. Счет личных встреч был не в пользу нашей спортсменки – 1:4. Но на сей раз значительно лучше выглядела вторая ракетка планеты. Грандиозного соперничества не было.

Арина Соболенко – четвертьфиналистка чемпионата Австралии по теннису: «Я очень довольна уровнем игры»-4

Соболенко уложилась в час с небольшим и одержала уверенную победу в двух сетах – 6:3, 6:2.

Арина Соболенко – четвертьфиналистка чемпионата Австралии по теннису: «Я очень довольна уровнем игры»-7

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:
Я очень довольна уровнем игры. Счастлива одержать эту победу. Это сложная соперница. Я очень рада, что она вернулась в тур. Уверена, что скоро она вернется на вершину рейтинга. Я желаю ей всего наилучшего.

Арина Соболенко – четвертьфиналистка чемпионата Австралии по теннису: «Я очень довольна уровнем игры»-10

Таким образом, Соболенко стала еще на шаг ближе к защите титула. Она остается единственной представительницей из топ-3, кто продолжает бороться за главный трофей. Следующая оппонентка нашей теннисистки пока не определена. Это будет либо Мирра Андреева, либо Барбора Крейчикова.

# Теннис # Арина Соболенко # Аманда Анисимова # Барбора Крейчикова

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