Арина Соболенко – четвертьфиналистка чемпионата Австралии по теннису: «Я очень довольна уровнем игры»

О тех, кто представляет Беларусь на спортивном олимпе. Одна из первых – Арина Соболенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша теннисная прима продолжает победной поступью шагать по кортам открытого чемпионата Австралии. Она добралась до четвертьфинала.

На предыдущей стадии была повержена представительница Америки Аманда Анисимова. Счет личных встреч был не в пользу нашей спортсменки – 1:4. Но на сей раз значительно лучше выглядела вторая ракетка планеты. Грандиозного соперничества не было.

Соболенко уложилась в час с небольшим и одержала уверенную победу в двух сетах – 6:3, 6:2.

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:

Я очень довольна уровнем игры. Счастлива одержать эту победу. Это сложная соперница. Я очень рада, что она вернулась в тур. Уверена, что скоро она вернется на вершину рейтинга. Я желаю ей всего наилучшего.