Шесть лицензий в Париж. Иван Тихон о лёгкой атлетике в Беларуси: какая ситуация с Олимпиадой?

Белорусские легкоатлеты завоевали две золотые награды и установили личные рекорды на всероссийских соревнованиях «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина», сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Нашему Матвею Волкову не было равных в прыжках с шестом, его результат – 5 метров 81 сантиметр. В прыжках в высоту также наша Карина Демидик взошла на высшую ступень пьедестала, преодолев планку в 1 метр 92 сантиметра. Максим Недосеков стал четвертым. Какие цели ставят перед собой белорусские легкоатлеты в олимпийский год и какие задачи собираются выполнять? Спросили у председателя Белорусской федерации легкой атлетики Ивана Тихона. Кто из белорусских легкоатлетов получил лицензии на Олимпийские игры? Юлия Силипицкая, СТВ:

Подводим итоги 2023 года.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

По соревнованиям: увеличилась возможность поездки в Российскую Федерацию. «Королева российского спорта» была проведена в Екатеринбурге, где участвовали Карина Демидик, которые выиграла там, и наши ведущие атлеты там участвовали. Карина показала 197 – это норматив на Олимпийские игры. Но если вообще вкратце – за тот год у нас шесть лицензий на Олимпийские игры. Юлия Силипицкая:

И кто они? Иван Тихон:

Это Карина Демидик, Ирина Жук, Котковец, Шиманович, Дубицкая и Граборенко. У нас три метателя, два прыгуна и спринт 100 с барьерами. Граборенко уже. Чем больше они бегают, разбегаются, тем результативнее становятся. И она даже в том году лучший результат свой показала – 12,63, то есть, по сути, именно на соревнованиях, которые за пределами, то есть с выездом, не внутри страны. Ситуация с играми в Париже: в легкой атлетике никакого решения вообще нет

Юлия Силипицкая:

Планы на 2024-й, какие основные старты? Иван Тихон:

Основные старты на 2024 год – понятно, Олимпийские игры, но мы туда, как все говорят, если мы добьемся, чтобы мы поехали под нейтральным флагом или под каким-то, но мы в любом случае будем сами решать, поедем или не поедем. Еще пока не выставили, как мы можем выступать. То есть это единственный вид спорта – легкая атлетика – где никакого решения вообще нет. Они просто написали: вы не имеете права, но мы создали рабочую группу, которая предоставит всю информацию для того, чтобы вы могли выступать. Последний раз они собирались 22 декабря. И никакого ответа. Мы опять после того заседания написали письмо, какие же результаты заседания и все остальное. Они сказали: да, это работает рабочая группа и еще будет работать над той информации, которую предоставили. Поэтому на сегодня мы никуда не выезжаем, мы ничего не делаем, но наша основная задача – это добиться выступления. А будем ли мы выступать, мы уже потом сами примем решение. Потому что выступать ущемленно, не на равных бороться – это уже неправильно. Соответственно, наша задача добиться выступления, потом уже вместе с нашими спортсменами, со всем тренерским составом, советом мы примем решение: будем ли мы выступать либо мы откажемся. Потому что на таких условиях – это какое-то издевательство.

Юлия Силипицкая:

МОК вроде бы как допустил всех. Ну, сказал: да, пожалуйста, нейтральный статус. А может быть, это дело в конкретном человеке, вот в Себастьяне Коу? Может быть, это лично его какая-то неприязнь к нам? Иван Тихон:

И это не исключение. Юлия Силипицкая:

А вы пробовали как-то с ним взаимодействовать? Иван Тихон:

Мы с ним непосредственно контактировали, созванивались, договаривались о переговорах, делали такой, скажем, шаг вперед, да, договорились. Он выделил нам время, мы переговорили, он сказал: да, мы переживаем и боремся за то, чтобы легкая атлетика развивалась, вы там держитесь и так далее. Я говорю: вы же поймите правильно, мы и здесь тоже развиваем, но вы нас лишили этого звена в реализации наших возможностей. Вы лишили участия на чемпионате Европы, мира, скажем, на международных стартах, но вы не лишили возможности устанавливать мировые рекорды. Здесь у вас не хватило смелости. Моя задача как председателя поделиться своим опытом, которой я проходил, и к чему этот опыт приводит. Если выступать, то на равных условиях. Основные старты в 2024-м