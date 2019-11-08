Роман Насонов: понравилось, что Минск взял на себя ЧЕ по муай-тай, по организации всегда Беларусь славится

8 ноября – четвертый соревновательный день, на кону путевки в финал. За турниром следит наш корреспондент Екатерина Лихошапко.

Екатерина Лихошапко, корреспондент: Несколько часов назад стартовал четвертый день чемпионата Европы по муай-тай во Дворце спорта. Сегодня в программе полуфинальные бои, 51 поединок (белорусы участвуют в 30 из них). Как и вчера, бои проходят сразу на двух площадках. По левую от меня сторону соревнуются юниоры, а вот по правую руку уже выступают взрослые.

У взрослых наша белоруска Анастасия Калашникова выиграла у шведской оппонентки 3:0. Сагиф Гасанов также вышел победителем в своей паре, а Николай Сведомский одержал победу над украинским спортсменом.

Чемпионат Европы, который проходит в Минске, кроме спортивной составляющей имеет так же социальное направление. 7 ноября спортсмены из разных команд посетили столичные школы, где рассказали ребятам о тайском боксе, а школьники в свою очередь познакомили их со своими достижениями.

Наверное, больше всех удивила российская команда: они отправились в Жодино, где провели тренировку на многотонном самосвале на БелАЗе. Помогло это или нет, мы поинтересовались у главного тренера женской сборной России по муай-тай.

Роман Насонов, главный тренер женской сборной России по муай-тай:

У нас все заряжены только на победу. Сейчас у нас над Швецией, над Олафсен была знаковая для нас победа, потому что наша девочка уже проигрывала, они встречались на Всемирных играх. Это знаково для нас. Я думаю, что БелАЗ здесь не последнюю роль сыграл.

Очень график насыщенный, но мы знаем про музей Великой Отечественной войны, планировали сходить. В прошлом году, когда здесь был чемпионат мира, мы ездили на «Линию Сталина».

Мне очень эта идея понравилась, когда Минск взял на себя Европу, потому что по организации всегда Беларусь славится. Все классно, прямо очень нравится.