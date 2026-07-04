Новости по тегу #Муай-тай

«114 стран-участниц, 600 сильнейших спортсменов со всего мира приехали оспаривать звание чемпионов мира. Ну и вот, как результат, наша сборная – 10 медалей, 4 из которых золотые».
Наш спортсмен уверенно двигался по турнирной сетке и одержал уверенные победы над атлетами из России, Турции, Узбекистана и Марокко.
Побывали в Лиде, где проходил республиканский турнир по таиландскому боксу Кубок Лидского замка.
Отечественный форум для всех участников является отборочным. На кону путевки на чемпионат и первенство мира.
Кто, как не функционеры, могут знать все детали и нюансы спорта.
Тайский бокс, или муай-тай, сегодня один из самых популярных в мире ударных единоборств. Еще его называют «бой восьмируких».
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