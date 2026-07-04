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Новости по тегу #Муай-тай

Привезли 10 медалей! Белорусские спортсмены покорили чемпионат мира по муай-тай в Малайзии
04 июля 2026 13:03

Привезли 10 медалей! Белорусские спортсмены покорили чемпионат мира по муай-тай в Малайзии

Белорус Георгий Фокин стал чемпионом мира по таиландскому боксу
31 мая 2025 17:16

Белорус Георгий Фокин стал чемпионом мира по таиландскому боксу

«Образ жизни формирует дисциплина». Юрий Караев о спорте, армии и новой должности
04 мая 2025 18:04

«Образ жизни формирует дисциплина». Юрий Караев о спорте, армии и новой должности

Более 300 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Беларуси по муай-тай – итоги
24 марта 2025 20:00

Более 300 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Беларуси по муай-тай – итоги

Как развивается белорусский муай-тай? Интервью с Анатолием Симончиком
23 марта 2025 18:53

Как развивается белорусский муай-тай? Интервью с Анатолием Симончиком

Отбор, тренировки и победы. Секретом успеха на ЧМ по муай-тай поделился тренер-преподаватель
27 сентября 2024 12:44

Отбор, тренировки и победы. Секретом успеха на ЧМ по муай-тай поделился тренер-преподаватель

Результаты белорусов в заключительный день ЧМ по муай-тай
10 июня 2024 12:34

Результаты белорусов в заключительный день ЧМ по муай-тай

Трое белорусских спортсменов стали финалистами чемпионата мира по муай-тай
08 июня 2024 10:07

Трое белорусских спортсменов стали финалистами чемпионата мира по муай-тай

Белорусы выступят на первенстве мира по муай-тай среди молодёжи. Как готовят юных чемпионов?
30 августа 2023 14:23

Белорусы выступят на первенстве мира по муай-тай среди молодёжи. Как готовят юных чемпионов?

«Когда кто-то становится лучше, чем я, это здорово». Кто готовит белорусских чемпионов муай-тай
09 февраля 2020 23:53

«Когда кто-то становится лучше, чем я, это здорово». Кто готовит белорусских чемпионов муай-тай

Дмитрий Пясецкий: многие любят говорить про некий белорусский ген. Что что-то есть в этом, ребята волевые
09 февраля 2020 23:30

Дмитрий Пясецкий: многие любят говорить про некий белорусский ген. Что что-то есть в этом, ребята волевые

Бои агрессивные, но спортсмены глубоко уважают друг друга. Гурков о преимуществах муай-тай
09 февраля 2020 23:16

Бои агрессивные, но спортсмены глубоко уважают друг друга. Гурков о преимуществах муай-тай